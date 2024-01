Kvinnen, som er siktet og etterlyst, jobber som lærer på Heistad barneskole i Porsgrunn.

I dag gikk kommunalsjef Tollef Stensrud og rektor Betina Valland Roaas ut med informasjonen til foresatte ved skolen. Det skriver Porsgrunns Dagblad.

Han forteller til avisa at de har brukt tiden så langt til å sikre at kollegaene og de ansatte har fått den informasjonen de trenger.

– Førsteprioriteten vår har vært å ivareta kollegaene og skolens ansatte på best mulig måte i en så tragisk sak, sier Stensrud til avisa.

Han har tidligere sagt til NRK at kvinnen er en høyt respektert kollega, og at beskjeden ble mottatt med sjokk og vantro blant kvinnens kollegaer.

Krevende åsted

Politiet har i dag brukt spader for å grave i snøen rundt boligen i Stavern der en mann ble funnet død tirsdag kveld.

Politiet graver i snøen utenfor samboerparets bolig i Stavern. Foto: Håkon Lie / NRK

Politiadvokat Ole Jacob Garder sier at drapsetterforskningen er omfattende og krevende.

Mannens samboer er siktet, men politiet har foreløpig ikke klart å få kontakt med kvinnen.

Politiadvokaten sier at det er gjort funn som styrker nye teorier om hva som har skjedd.

Politiadvokat Ole Jacob Garder sier det er en prioritert oppgave å finne kvinnen. Foto: Håkon Lie / NRK

– Det er et krevende åsted å lese. Basert på summen av opplysningene politiet har, er vi nødt til å holde mulighetene åpen for at det kan ha vært et annet hendelsesforløp enn vi hittil har jobbet ut ifra.

I tillegg til teorien om drap, undersøker politiet om at det kan dreie seg om drap og selvdrap. De undersøker også om kvinnen kan ha blitt drept først.

Så langt er det ikke noe som tyder på at flere personer er involvert, sier Garder.

Politiet har i ettermiddag sperret av området rundt boligen. Foto: Håkon Lie / NRK

Advarer mot spekulasjoner

Bistandsadvokat Sol Elden i Elden Advokatfirma, sier følgende til NRK etter at politiet åpner for nye teorier:

– Når ingen av de involverte partene kan fortelle hva som har skjedd, er det politiets oppgave å etterforske alle mulige scenarioer, slik de nå gjør. De etterlatte har full tillit til at politiet gjør en grundig og bred etterforskning, og jeg vil mane til forsiktighet i spekulasjoner mens etterforskningen pågår.

Bistandsadvokat Sol Elden. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Elden opplyser at det fortløpende gjennomføres avhør av de etterlatte.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer i hva de forklarer seg om. Jeg har foreløpig ikke fått innsyn i sakens dokumenter fra politiet.

Den avdøde mannen skal obduseres i dag. Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet foreløpig ikke å gå nærmere inn på hva undersøkelsen sier om dødsårsaken.

Politiet ønsker fortsatt å komme i kontakt med personer som har informasjon om hva som har skjedd.

Helikoptersøk

Den drapssiktede kvinnen er også etterlyst internasjonalt. I dag har et politihelikopter blitt brukt i letingen etter henne.

– Det er et hjelpemiddel for å bistå annet bakkesøk, sier politistasjonssjef Tor Eriksen i Larvik.

Eriksen sier at politiet også leter etter gjenstander. Ifølge politistasjonssjefen gjør ulendt terreng og mye snø søket vanskelig.

Onsdag kveld søkte politiet med hund i Stavern. Det er også blitt søkt med drone over vannbassenget ved Varden.

Et politihelikopter har blitt brukt i letingen etter en drapssiktede kvinnen. Foto: Lorentz Berg / NRK

Delte felles bilde

22. desember delte den nå avdøde mannen et bilde av den siktede kvinnen og seg selv, med ønske om god jul, skriver Varden.

Mannens etterlatte har beskrevet samboerparet som lykkelige.

– Han sa at han aldri hadde vært så lykkelig som nå. Dette er helt uforståelig, har søsteren sagt til Østlands-Posten.

Ifølge Dagbladet hadde familien kontakt med den avdøde 1. januar.

– Datteren hans ringte ham første nyttårsdag. Da hadde de en hyggelig samtale om alt og ingenting. De snakket om snøkaoset, og han fortalte at han ikke kom seg ut med søpla på grunn av det forferdelige været. Alt virket normalt. Det er det siste livstegnet fra ham, sier mannens søster til Dagbladet.

– Etterlatte i dyp sorg og sjokk

Bistandsadvokat Elden sier de etterlatte er i dyp sorg og sjokk over å ha mistet en far og en bror.

– De sitter med mange ubesvarte spørsmål om hva som har skjedd. De følges opp av kommunens kriseteam, politiets pårørendekontakt og meg.

Elden sier at hennes klienter har forståelse for at denne saken skaper offentlig interesse.

– Men det er verdt å minne om at det barn som har mistet sin far under ukjente omstendigheter og at avdøde foreløpig ikke er formelt identifisert.