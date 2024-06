I tillegg til fengsel må mannen betale nesten 2,6 millioner kroner i oppreisning fordelt på 14 av de fornærmede barna i saken.

Mannen ble frikjent for ett av overgrepene, der han i følge tiltalen skulle ha overtalt en jente til å begå en seksuell handling med seg selv foran kamera.

Grov voldtekt

Ifølge politiet har Telemarkingen oppsøkt de fornærmede på ulike tjenester som Snapchat, Kik, FaceTime og Omegle.

Den yngste av jentene var bare ni år da hun kom i kontakt med mannen.

Den eldste var 14.

I fire av tilfellene er han dømt for voldtekt, der to av hendelsene er karakterisert som grove.

De to jentene var bare elleve og ni år gamle da de sistnevnte overgrepene skal ha skjedd.

Ett av ofrene i saken, en elleve år gammel jente, skal han ha møtt fysisk.

Lapp over eget kamera

I retten har tiltalte forklart at han ofte hadde en lapp over kameraet sitt, i alle fall i starten av kontakten, og at han utga seg for å være yngre enn har var, ofte 16-17 år.

Det startet som regel med en chat.

I de fleste tilfellene spurte han om jentenes alder.

Etter hvert ba han dem om å vise pupper og kjønnsorgan, står det i dommen.

Mannens forsvarer, Anne Tilly Aas, sier at klienten hennes har fått dommen forkynt, men vil vente med å kommentere dommen til de har satt seg grundigere inn i den.

Fornøyd med dommen

Heidi Ysen er bistandsadvokat for 13 av barna.

– Vi synes det er riktig straff og riktig beløp, sier hun til NRK.

Heidi Ysen er bistandsadvokat for 13 av de fornærmede jentene. Foto: Martin Torstveit

Selv om fengselstraffen er viktigst for de fornærmede, har erstatningen også stor betydning, sier Ysen.

Hun sier at det også var flere fornærmede i saken enn det tiltalen omfatter.

– Påtalemyndigheten har skrelt det ned til benet, og bare tatt de alvorligste sakene, sier hun.

Ysen tror det kommer flere større overgrepssaker fremover.

– Dette kommer vi bare til å se mer og mer av. Dessverre, sier bistandsadvokaten.

Pågikk over flere år

Overgrepene har ifølge politiet pågått over en periode på flere år, fra mars 2020 og frem til april i fjor.

Tiltalte ble første gang pågrepet den 4. januar 2023. Bakgrunnen var mistanke om befatning med overgrepsmateriale av barn.

Saken gikk nylig i Telemark tingrett. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Informasjonen kom via Kripos og NCMEC, og en anmeldelse som gjaldt at han skulle ha betalt penger for å få tilsendt seksualiserte bilder fra en av de fornærmede.

Mannen erkjente straffskyld for en stor del av tiltalen da saken nylig gikk i Telemark tingrett.