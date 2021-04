Mann (31) siktet for medvirkning til drap - etterlyser gjerningsmann

Bård Lanes (33) ble skutt og drept på åpen gate i Tønsberg tirsdag kveld.

I mellomtiden har politiet jobbet på spreng med å etterforske drapet, blant annet med bistand fra Kripos.

Klokken 18.00 i kveld samlet etterforskningsledelsen seg for å vurdere bevisene i saken og bestemme kursen videre.

– Politiet mener at det er skjellig grunn til mistanke for medvirkning til drap for en av de tre som var pågrepet for bilbrannen på Sem, opplyser politistasjonssjef i Tønsberg Øystein Holt. Han legger til at mannen i tillegg blir siktet for oppbevaring av narkotika.

Hvilken relasjon den siktede hadde til drapsofferet er ukjent for politiet, forteller Holt.

– Men han tilhører også det kriminelle miljøet i Tønsberg.

NRK har vært i kontakt med 31-åringens forsvarer Simen Tveten. Han kan ikke kommentere saken ennå, siden han ikke har vært i kontakt med mannen etter at siktelsen ble endret.

Etterlyser mann

Politiet mener det er flere gjerningspersoner involvert. De har gitt ut et bilde fra et overvåkingskamera på Kilen, som de mener er av disse.

– Siden personen her er siktet for medvirkning til drap, så er det naturlig at det er flere personer. En av de personene som vi vet har vært sammen med den siktede har vi gitt ut et foto av, og vi ønsker at publikum hjelper oss med å identifisere hvem dette er. Eller at vedkommende melder seg for politiet, forteller Holt.

Mannen er ifølge Holt ikke ansett som farlig.

– Som vi har sagt tidligere er dette et kriminelt nettverk i Tønsberg og omegn som alle disse personene tilhører. Og vi har ikke noen grunn til å tro at vedkommende er farlig for andre.

De som har opplysninger kan ta kontakt med politiet på telefon 476 96 500 eller via tipsmottaket på politiet.no/tips

Bilbrann

Senere tirsdag natt ble en bil funnet i brann på Sem rett utenfor Tønsberg. Fire personer ble pågrepet etter bilbrannen og avhørt.

31-åringen er registrert som eier av bilen som ble funnet i brann, og har frem til i dag vært siktet for ildspåsettelse.

Torsdag ble de to andre siktede etter bilbrannen løslatt, etter at politiet mener de begge befant seg på et annet sted både under drapet og bilbrannen.

– Jeg fikk beskjed fra politiet i 15-tiden, så jeg regner med at han allerede er hjemme, sier mannens forsvarer Oie Petter Breistøl til NRK.

Den tredje mannen er en venn av den nå drapssiktede 31-åringen. Han var også siktet for ildspåsettelse.

– Jeg er ikke overrasket over at de løslater min klient. Det har selvfølgelig vært vanskelig å være såpass lenge på glattcelle, men han er ved godt mot, sier forsvarer Jon Anders Hasle.

– Han har vært fullstendig uforstående til siktelsen, legger han til.

Ringte selv

Det var tirsdag kveld at nødetatene rykket ut til Kilen i Tønsberg etter at Lanes ringte og varslet om at han var skutt.

33-åringen lå utenfor Rema 1000-butikken på Kilen da nødetatene kom til stedet og skal ha løpt et stykke før han falt om.

Han fikk førstehjelp og ble brakt til sykehus der han døde senere samme natt.

Politiet ber fortsatt personer som har informasjon eller som har vært i området mellom klokken 21 og 23 tirsdag kveld om å ta kontakt på deres tipstelefon 476 96 500.