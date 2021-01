Mangel på vaksine mot livmorhalskreft: – Man blir bekymret

Tall fra Apotekforeningen viser en økning i antall kvinner som tar vaksinen Gardasil 9. Vaksinen beskytter mot flere type HPV-virus, som kan utvikle seg til livmorhalskreft.

Men vaksinen er nesten ikke å oppdrive.

Linda Øverli Nilsen har planer om å ta vaksinen. Hun synes det er trassig at den ikke er mulig å få tak i over store deler av landet.

BEKYMRET: Linda Øverli Nilsen frykter hun ikke får tak i vaksine. Foto: Privat

– Man blir bekymret. Det er såpass alvorlig og det kan så gå fort med livmorhalskreft, sier Nilsen.

For dem som er født etter 1991 inngår HPV-vaksinen Cervarix i barnevaksinasjonsprogrammet. Både gutter og jenter får nå tilbud om vaksine.

Det er altså ikke vaksinen som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet det er mangel på, men vaksinen for kvinner og menn født før 1991.

Vaksinen anbefales om man har hatt ingen, én eller flere seksualpartnere.

Ikke fått doser siden august

Ifølge felleskatalogen har det vært mangel på vaksinen siden 15. august.

Nilsen har klart å finne noen få doser på ulike apotek spredt rundt om i landet, men disse holder ikke til å dekke etterspørselen.

En annen kvinne NRK har snakket med startet sin vaksinering i fjor sommer, men så sa det stopp.

Da det var tid for neste dose i september ble hun oppringt av klinikken hun går til, som informerte om at de var tomme for vaksinedoser. Det var ikke forventet inn flere doser før utgangen av mars 2021.

Nå er hun usikker på om den første dosen hun tok er forgjeves.

Økt etterspørsel

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, kan forsikre om at så lenge hun får tatt alle dosene innen ett år så skal det går fint.

– Hva er bakgrunnen for at Norge ikke har nok doser til å dekke etterspørselen?

– Det er fordi det har vært en økt etterspørsel, som har gjort at det har blitt en mangel ikke bare i Norge men i flere land.

Legemiddelverket har kontakt med grossistene som skaffer Norge vaksiner, men med global mangel er det ikke alltid lett å skaffe vaksinene.

LEGEMIDLER: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Statens legemiddelverk

Ifølge FHI var det for to år siden 3845 kvinner i alderen 30–45 år som tok vaksinen. I 2020 var tallet 4841. For menn var de samme tallene henholdsvis 433 i 2019, og 531 i fjor.

Madsen tror den økte etterspørselen kommer som følge av at det er blitt en mer positiv holdning til vaksinen.

Selv mener han flest mulig kvinner burde ta vaksinen, da den gir en veldig god beskyttelse mot livmorhalskreft.