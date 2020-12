– Vi har problemer i flere områder, opplyser Tor Bjørn Omnes, kommunikasjonssjef i Skagerak Energi til NRK.

Problemene startet allerede i morges, og har økt utover dagen.

Sterk vind

Skien, Porsgrunn og Larvik er hardest rammet i Vestfold og Telemark. I Agder er det flest berørte kunder i Arendal, Vennesla og Kristiansand.

– Det har vært krevende. Vi har måttet sette på økt beredskap i områdene som er rammet, sier Omnes.

Uværet på Østlandet og Sørlandet merkes godt, og passer selvsagt ekstra dårlig for mange kunder i forbindelse med jul.

Hovedårsaken til strømstansen er at trær blåser over strømledningene. Det oppstår også mange følgefeil i kjølvannet av dette, sier kommunikasjonssjefen.

– Det oppstår en del kortslutninger. Vi er alltid klare for å håndtere slike situasjoner, men nå har det blitt så mye at vi har måttet kalle ut ekstra mannskaper.

Julekule blåste av gårde

I Vennesla sentrum blåste en stor julekule-dekorasjon av gårde på grunn av den kraftige vinden.

I ettermiddagstimene er over 350 husstander uten strøm i Vennesla.

Til sammen mer enn 2000 husstander uten strøm i Agder.

Julekula i Vennesla tålte ikke vinden. Foto: Tipser

Prioriterer hardt

Det er mange som ringer inn til Skagerak Energi for å melde fra og høre om når strømmen kan komme tilbake.

– Folk forstår heldigvis at dette skjer. Det er jo bare å kikke ut a vinduet, så får man forklaringen, sier Omnes.

Selskapet har god oversikt over kunder som er kritisk avhengige av strøm, og prioriterer disse.

– Vi må gjøre en prioritering, men i hovedsak handler det om at alle skal få strømmen tilbake så fort som mulig.

På Sørlandet har Agder Energi kalt inn 40 ekstra montører.

– Strømfeilene skyldes i hovedsak trær som velter over strømkabler. Vi har mange montører ute som jobber med å opprette feilene fortløpende, sier Jon Anders Skau, pressekontakt i Agder Energi.

Mange trær har blåst ned i løpet av søndagen. Foto: Robert Hansen / NRK

Arendalsbanen stengt etter trevelt

Det har vært flere hendelser på Sørlandet tredje juledag, på grunn av uværet.

Arendalsbanen mellom Nelaug og Arendal måtte stenges i flere timer, etter at et tre blåste over en strømkabel.

På E18 på Varoddbroa i Kristiansand blåste store plankebiter ut i veibanen. Et kjørefelt på riksvei 9 ved Mosby i Kristiansand ble sperret etter at et tre veltet ut i veibanen.

Tidlig søndag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, sørlig sterk kuling og til dels liten storm i kystnære områder.