De er blant byens høyeste bygninger, høyblokkene i Gamlegrensa utenfor Skien sentrum.

Nå skal de nedslitte heisene i blokkene byttes ut. Arbeidet starter 15. august.

Vel og bra, synes beboerne, men hvordan skal de løse hverdagen underveis?

Tøff situasjon

Flere har utfordringer med å bevege seg, og frykter nå at de ikke kommer seg ut i perioden arbeidene pågår. Byggeprosessen er beregnet til å vare i tre måneder. Minst.

Foreløpig finnes det ikke et alternativt botilbud i borettslaget, der flere av leilighetene er kommunale.

Bilolo Ntumba bor i niende etasje, og skjønner ikke hvordan han skal klare seg uten heis.

Han sliter med kramper og smerter i bein og armer, og får daglig besøk av hjemmetjenesten.

Utendørs kjører han rullestol, og hjemme må han bruke krykker for å komme seg rundt.

Som en av flere skulle han gjerne fått et tilbud om en erstatningsbolig mens heisen står. Alternativet er ganske enkelt å være innendørs i lange perioder. Det frister lite.

– Det er en tøff situasjon, sier han til NRK.

– Uten heis blir det nesten som å sitte i fengsel. Man kommer seg ikke ut, sukker Ntumba.

Fra leiligheten har han riktignok fenomenal utsikt, men det holder ikke i lengden.

Han får hjelp til handling og helt nødvendige ting, men kommer seg ikke ut om heisen står.

Vaskekjelleren blir vanskelig å nå.

– Jeg blir helt avhengig av at andre kan komme og hjelpe meg.

Ikke borettslagets ansvar

Heisene i høyblokka har ikke vært bytta ut siden 90-tallet, og begynner å bli slitt.

Per nå finnes det ikke noen konkret plan for hvordan beboere med bevegelsesvansker skal komme seg ut.

Styreleder i borettslaget, Hans-Petter Heimholt, sier styret ikke har ansvar for å finne alternativ bolig til beboerne i blokka mens heisen bygges om.

Husleia ville også økt for alle dersom noen skulle fått dekket opphold på hotell i tre måneder, poengterer han.

Ifølge kommunen jobbes det med å finne løsninger.

– Hvis det er brukere som har spesielle behov, og mener at de ikke kan bo slik over en så lang periode, ber vi dem ta kontakt med oss, sier May Omland.

Hun er enhetsleder i Skien kommune.

– I svært spesielle situasjoner kan vi se på om det er mulig å finne et annet tilbud, sier hun.

Omland sier til Varden at hun håper det er mulig å lage et nettverk i blokka der folk hjelper hverandre.

– Litt dugnadsånd hadde kanskje vært nyttig i dette tilfellet: Å banke på eller ringe litt hyppigere for å sjekke at alt står bra til.

Ikke ukjent problemstilling

Historien fra Skien er ikke unik.

Det forteller Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund.

Hun understreker at hun ikke kjenner detaljene i den aktuelle saken fra før, men at de har fått flere henvendelser om lignende saker tidligere.

– Anbefalingen vil være å først sjekke om det kan gjøres arbeid bare på en heis om gangen, hvis det er flere tilgjengelige i blokka, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun oppfordrer også beboere til å ta tidlig kontakt med styret for å få så kort driftsstans som mulig.

– Kommunen må også stille opp med nødvendig hjelp i denne perioden, mener Brandvik.