Da Bror-Lennart Mentzoni startet Gokstad apotek i Sandefjord var alle apotek i Norge eid av enkeltpersoner med farmasøytisk utdanning.

I dag dominerer tre kjeder markedet i Norge, både som grossister og butikkeiere. Det er Apotek1, Vitusapotek og Boots Apotek.

De tre kjedene er alle eid av store internasjonale selskaper, som er involvert i distribusjon og salg av legemidler både i og utenfor Europa..

NRK har laget flere saker om apotekbransjen i Norge, etter tips om store prisforskjeller og vanskelige konkurranseforhold.

Mentzoni er en av dem som har takket nei til å selge til en kjede.

– Det er først og fremst fordi at jeg synes det å drive apotek er interessant og spennende å holde på med.

Gokstad Apotek har mange faste kunder, men har fått stor konkurranse fra kjedebutikker som har etablert seg i nærområdet. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Kjede overtok lokalene

Mentzoni verdsetter det å kunne ha ansvaret for egen hverdag, men forstår at mange har solgt.

– De store kjedene satset stort og tungt på å komme seg inn på markedet. De gjorde det fort og effektivt, og utviklingen har bare gått videre med at kjedene har vokst.

Gokstad Apotek holdt tidligere til på Kilensenteret i Sandefjord, men flyttet litt lenger ned i gata da leiekontrakten ikke ble forlenget.

Etterpå har Apotek1 flyttet inn i de gamle lokalene i Kilensenteret.

Den økte konkurransen førte til en betydelig nedgang i omsetningen for Gokstad Apotek.

– Det var krevende. Og når dette skjer gjør man seg noen tanker om konkurransen mellom oss frittstående og de store kjedene er lik og reel.

Apotek1 flyttet inn i de gamle lokalene til Gokstad Apotek på Kilensenteret i Sandefjord. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Vil splitte opp grossister og utsalg

Mentzoni driver nå fire lokale utsalg i Sandefjord med totalt 33 ansatte.

Han mener det er umulig å konkurrere med de store internasjonale kjedene, så lenge de får eie grossistleddet.

– Det som er feil er at kjedene eier både en legemiddelgrossist og apotekene. De har to inntektskilder. Og indirekte så må jeg dermed støtte en av mine konkurrenter når jeg handler mine varer. Da blir det umulig å konkurrere.

– Men hvorfor må du handle av dem?

– Jeg er nødt til å kjøpe av en registrert legemiddelgrossist i Norge. De er det tre av, og de er eid av hver sin apotekkjede.

Mentzoni mener at noe må gjøres med regelverket.

– Jeg mener det hadde vært riktig å splitte opp, slik at de som eier apotekene ikke får mulighet til eie grossistleddet. Da hadde man fått en lik og reel konkurranse.

Mener det funker bra i dag

Mentzoni møter derimot motstand fra flere hold med sitt forslag.

Næringspolitisk direktør i Apotekforeningen, Thor-Arne Englund, mener en slik endring vil føre mye negativt med seg.

Han mener at apotekmarkedet i Norge fungerer veldig bra.

– Det er høy leveringssikkerhet, og vi har faktisk blant de laveste prisene på reseptlegemidler i Europa.

En viktig grunn til de lave prisene er at Norge har tre store grossister som driver effektivt, som konkurrerer og som har stordriftsfordeler som kundene kan nyte godt av, påpeker Englund.

– Så både jeg og Apoteklovutvalget mener at et forbud mot en sånn ordning ikke vil føre til et bedre tilbud til norske apotekkunder, men kanskje heller tvert imot.

Jusprofessor Tore Bråthen har ledet Apotekutvalget, som ble oppnevnt av regjeringen Solberg i 2021. Foto: Meek, Tore / SCANPIX

– Vanskelig for nye aktører

Apoteklovutvalget, som Englund refererer til, har levert en utredning som er til offentlig høring fram til 15. mai.

I utredningen står det at det er uheldige sider ved dagens ordning, blant annet at konkurransen blir begrenset og at det er vanskelig for nye aktører å etablere seg.

Et flertall i utvalget har likevel landet på at de ikke foreslår endringene Mentzoni ber om.

Blant annet fordi det er usikkert om det er lovlig å innføre slike regler.

Og fordi utvalget mener at det kan svekke forsyningssikkerheten dersom de store grossistene mister noe av interessen for det norske markedet.

Bror-Lennart Mentzoni eier og driver fire apotekutsalg i Sandefjord. Han er også varamedlem i styret i Apotekforeningen. Foto: Tom Ole Buaas

Må trolig selge til kjedene

I Helse- og omsorgsdepartementet avventer de den offentlige høringen som har frist 15. mai.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) sier at Apotekutvalget ble bedt om å vurdere behovet for reguleringer som legger til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger.

– Vi avventer nå høringsinstansenes innspill. Disse vil sammen med utredningen inngå i våre vurderinger om innretning av apotekloven, sier Bakeng.

Bror-Lennart Mentzoni har uansett ingen planer om å gi seg ennå, men når han blir pensjonist må han trolig selge til en av kjedene.

– Hvis det hadde blitt en endring kunne kanskje en annen person kjøpt apoteket og drive det som sitt. Men per i dag så tror jeg det er vanskelig, avslutter Mentzoni.