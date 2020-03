Må betale 150.000 i erstatning for spredning av Nora Mørk-bilder

Mannen ble i tillegg dømt til å betale et forelegg på 18 000 kroner. Nora Mørks bistandsadvokat John Christian Elden argumenterte i retten mandag for erstatningen.

– Lenkene ble spredd etter at Mørk var ute i mediene og fortalte hvor belastende hun opplevde at bildespredningen var. Dette er gjort med vilje og har vært svært belastende for henne, sier Elden.

Det var retten helt enig i og idømte derfor oppreisning som påstått. Retten begrunnet erstatningen med at «Spredning av private bilder i sosiale medier er et alvorlig og økende samfunnsproblem.»

Nøra Mørks bistandsadvokat, John Christian Elden. Foto: Martin Giæver / NRK

Måtte ha hjelp fra psykolog

De intime bildene av Nora Mørk ble spredd etter at en 20 år gammel mann hacket mobilen hennes.

Totalt 30 private bilder ble spredd fra hennes mobil. Flere av bildene hadde hun tatt selv og sendt til sin daværende kjæreste.

Mørk spiller håndball for Bucuresti i Romania og forklarte seg for retten per telefon. Ifølge Mørk ble hun deprimert og fikk sosial angst etter at saken ble kjent.

– Jeg fikk problemer med å sove og spise og måtte ha hjelp av psykolog, fortalte Mørk til retten.

Mannen møtte ikke opp i rettssaken mandag. Hverken politiet eller NRK har lyktes i å komme i kontakt med mannen.