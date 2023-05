Det var en helt vanlig mandag ettermiddag i huset i Fossheimveien i Bø.

Brannmannen Henning Rønningsland hadde akkurat kommet hjem med 2-åringen fra barnehagen, da han kikket ut av vinduet i sitt nyoppussede hjem.

Utsikten er ut mot Vreimsida hvor det var en stor skogbrann i fjor.

– Tenk om det blir skogbrann der nå, da må jeg bli borte hele 17. mai, sa jeg til kona mi, mest på fleip, forteller Henning Rønningsland.

Ti sekunder senere smalt det.

Måtte ringe kollegaene

Som brannmann vet Rønningsland hva som er lurt å gjøre ved et lynnedslag. Han tok derfor en runde rundt i huset for å se at alt hadde gått greit.

Det hadde det ikke.

– Jeg sa til kona og barna at de måtte holde seg unna vinduene, mens jeg sjekket huset. Kort tid etter oppdaget jeg åpne flammer under trappa.

Han fikk sagt fra til familien at de måtte komme seg ut, mens han selv slukket brannen og ringte kollegaene sine.

Utenfor viste det seg at det også hadde oppstått store skader.

– Sikringer spratt ut

Betongen i grunnmuren har sprukket og sprutet ut, og et sikringsskap har fått hard medfart.

– Det har sprutet sikringer ute, så nå er elverket her og en elektriker på vei, for å sikre at det ikke skjer mer skade.

BETONGEN SPRUTET: Grunnmuren har fått store skader etter lynnedslaget. Rønningsland forteller at han og samboeren er sjokkerte. Foto: Privat

Nødetatene hadde nettopp reist fra stedet da Rønningsland snakket med NRK.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Østlandet.

Slik ser varselet ut fra tirsdag 16. mai. Skogbrannfaren er økende.

GULT FAREVARSEL: Slik ser varselet fra Meteorologisk institutt ut fra tirsdag 16. mai. Skogbrannfaren er økende. Foto: Meteorologisk institutt

Det er også sendt ut farevarsel for lyn i deler av Sør- og Østlandet fra klokka 13 til 21 mandag 15. mai.

Rundt 700–800 lynregistreringer

Det har vært mellom 700–800 lynregistreringer, forteller vakthavende Meteorolog Martin Granerød.

Uværet har beveget seg helt fra svenskegrensa i Sør-Øst og nesten helt opp til Femunden, nord i Innlandet.

– Det har vært ganske spredt, så det er nok ganske mange som har fått med seg at det har vært lyn og torden i dag, sier Granerød.

Han forklarer at det har vært kraftig intensitet i lynnedslagene. Fremdeles er det lyn i bygene som går i kveld, forteller han

– Det vil fortsette utover kvelden, men det vil være gradvis avtagende intensitet i bygene.

Det kan bli noe lynaktivitet igjen i morgen tidlig, men det er fremdeles usikkert.

Spesiell opplevelse

Huset, som familien på fire flyttet inn i i slutten av mars i år, har fått så omfattende skader at det ikke blir mulig å bo der på en stund.

Dermed må Rønningsland, kona og de to barna på henholdsvis 2 år og 8 uker flytte hjem til besteforeldrene.

Brannmannen fra Bø har rykket ut til lynnedslag utallige ganger. men innrømmer at det er noe spesielt å oppleve det på så nært hold.

– Da reiser jeg ut på en jobb som jeg liker å drive med, når det skjer privat er det en annen sak, sier han.

Til tross for den dramatiske opplevelsen er brannmannen glad det ikke gikk verre.

– Det er det viktigste, det er bare et hus.