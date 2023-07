Løslater flere siktede etter drapsforsøk

Politiet mener det ikke lenger er grunnlag for å be om forlengelse av varetektsfengslingen for de tre.

Til sammen er seks tenåringer siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk etter at to mindreårige gutter ble stukket med kniv.

Guttene som ble knivstukket, ble raskt fraktet til sykehus, men fikk ikke livstruende skader.

En 17 år gammel gutt og en 18 år gammel mann er varetektsfengslet i én uke til.

Har pekt ut hovedpersonen

Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Odd Skei Kostveit, sier at politiet har dannet seg et bilde av hva som skjedde og rollene til de seks siktede etter drøyt en ukes etterforskning.

Politiet tror det var 17-åringen som utførte knivstikkene.

– Den personen som brukte kniv løslates ikke. Og en annen som ser ut til å ha en mer sentral rolle enn de andre, blir også sittende i varetekt, sier Kostveit til NRK.

Han sier at alle de seks siktede og de to fornærmede guttene har forklart seg til politiet i avhør.

Mistenker fortsatt drapsforsøk

– De som er løslatt har vært til stede og har beskrevet sine roller. Vi mener at det ikke er grunnlag for videre fengsling for disse, sier politiinspektøren.

Det er gjort en rekke beslag i forbindelse med saken, men politiet er usikre på om de har kontroll på kniven som ble brukt.

De seks tenåringene er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Selv om flere av guttene nå er løslatt, opprettholder politiet siktelsene mot dem.

– Det kan hende at siktelsene vil bli endret, men den vurderingen gjør vi ikke før saken er ferdig etterforsket, sier Kostveit.