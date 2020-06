Lokal gassalarm utløyst på Herøya i Porsgrunn

Det opplyser Sør-aust politidistrikt til NTB, etter å ha meldt om lekkasjen klokka 4.14 natt til onsdag. Alarmen skal ha gått rett før klokka 4. Brannvesenet rykte ut på meldinga om gasslekkasjen i industriparken.

Fordi lekkasjen har vore synleg i området der alarmen vart høyrd, har folk ringt politiet og vore uroa.

Salpetersyrelekkasje

– Det skal vere ein salpetersyrelekkasje, ein gasslekkasje, og han skal vere stoppa. Det er ulike typar alarmar, og dette var ein såkalla lokal alarm, seier operasjonsleiar Marianne Mørch til NTB.

– Det er den minst alvorlege, for å seie det sånn. Dei som bur der kjenner til dei ulike typane. Vi har gitt folk beskjed om å halde vindauge og dører lukka for å vere på den sikre sida, men det er ikkje behov for noko evakuering, og ingen er skadde, seier operasjonsleiaren.

Ifølgje Porsgrunn Kommune vart det sett i verk full industrivernutrykning i samband med hendinga.