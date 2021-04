Letter på koronatiltak i Grenland

Kommunene går fra tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået, til tiltaksnivå B. Tiltakene varer til og med torsdag 22. april.



Det betyr at idretts- og fritidsaktiviteter blir tillatt også innendørs for barn og unge under 20 år.

Forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år blir også fjernet.

Butikker, kjøpesentre, varehus og serveringssteder kan holde åpent. Det er fortsatt ikke tillatt med skjenking.

Ville vente

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn kommune, sier kommuneoverlegene i Grenland ville vente til etter helgen med å åpne opp.

– Vi har hatt tilfeller der det har vært ukjent hvor smitten med mutert virus kommer fra. Derfor ville vi vente litt med å åpne, sier Kåss.

Han synes det er fint at permitterte nå kan komme tilbake til jobb.

– Samtidig er det viktig å huske på at det er en ustabil situasjon. Vi må legge inn en ekstra innsats framover. Jeg oppfordrer innbyggere til å ha lav terskel for å teste seg, sier Kåss til NRK.

SMITTE: Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn kommune vil forhindre spredning av koronavirus. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Ordfører i Bamble kommune, Hallgeir Kjeldal, er positiv til å lempe på tiltakene. Han påpeker at det fortsatt er strenge retningslinjer å forholde seg til.

– Vi må holde ut litt til. Ifølge Erna vil samfunnet kunne åpne opp til sommeren. Frem til da, fortsett å være lojal overfor smittevernreglene, sier Kjeldal.

God oversikt

Det er fortsatt høy smitte i de fire kommunene, men ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie, er det god oversikt over situasjonen.

– Kommunene ønsker fortsatt regionale tiltak fra tiltaksnivå B, altså noe mindre strengt enn tiltakene de har hatt de siste tre ukene. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter støtter dette. Regjeringen har fulgt anbefalingen, sier Høie.