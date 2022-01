Politiet rykket i kveld ut med flere patruljer og oppsøkte flere adresser hvor mannen muligens kunne være.

Mannen som politiet lette etter var ifølge observasjoner fra folk, i 40- eller 50-åra, hadde på seg lue og joggebukse, opplyste Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Et vitne som ringte politiet forteller til NRK at han kom kjørende i bil, på vei hjem, da mannen sto midt i veien og viftet med en kniv.

Klokken 20.30 så NRKs reporter i Skien at tungt bevæpna politi tok seg inn i et hus i Skien sentrum. De knuste en rute for å komme seg inn.

Klokken 21.15. meldte politiet at en mann i 50-åra er pågrepet.

Den første meldingen om mannen kom til politiet klokken 19.40. Det har ikke kommet meldinger om skadde personer.

Både politi og ambulanse er på plass i et boligfelt i Skien sentrum Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Lette med helikopter

Politiet søkte blant annet nord i sentrum, noen hundre meter unna Lietorvet kjøpesenter.

– Han har ikke vært direkte truende mot personer. Men det er grunn til å være bekymra når så mange melder inn, sa operasjonsleder Øystein Eikedalen til NRK ved 20-tiden torsdag kveld.

Politiet har bevæpnet seg og leter med bilpatruljer og helikopter.

– Ikke grunn til å tro at noen personer er skadd, men det er usikkert. Vi jobber oss nærmere, sa Eikedalen ved 20-tiden.

Politiet holder vakt på et gatehjørne i Skien sentrum Foto: Kurt Inge Dale / NRK