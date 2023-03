Leteaksjon: Mann funnet alvorlig skadet

Mannen i 30-årene ble funnet av frivillige like etter kokka 04.00 natt til mandag av frivillige mannskaper, opplyser operasjonsleder Victoria Hillveg hos politiet. Han ble funnet utendørs i sentrum.

– Han er alvorlig skadd og fløyet til sykehus med luftambulanse, sier Hilveg.

Hun ønsker ikke å si noe om hva slags skader mannen har. De pårørende er varslet.

Ifølge politiet fremstår det som at mannen har vært utsatt for en ulykke.

– Slik det fremstår for oss er hovedteorien at det er et rent ulykkestilfelle, men det er for tidlig å konkludere. Så det får etterforskingen hjelpe oss med videre.

Frivillige fant mannen

Politiet fikk melding søndag formiddag om at mannen var meldt savnet. Rundt klokka 22.30 søndag kveld ble det satt i gang leteaksjon.

– Vi har hatt et apparat på totalt sett rundt 40 personer nå i natt. De frivillige skal ha kjempehonnør for den innsatsen de har lagt ned i natt. Det er de som har funnet vedkommende, sier Hillveg.

Røde Kors, Norske redningshunder og Norsk Folkehjelp har lett etter mannen.