De forelsket seg i hverandre på begynnelsen av 90-tallet. Fire år senere inngikk de partnerskap.

Etter ti år ønsket de en forbønn i Kirken, men fikk nei. Tirsdag fikk de endelig lov til å bli rette ektefolk.

Knakk sammen

Omringet av spente gjester står Unni Sten og Brith Hiorth klare utenfor Y-kirken i Holmestrand. En årelang drøm er i ferd med å gå i oppfyllelse.

Den varme junisolen sørger for at alle har klamme hender. I Unni sitt hode er det fullt kaos akkurat nå.

– Jeg føler meg helt i oppløsning. Det er ikke bare varmen, det er så følelsesmessig sterkt, forteller hun.

I Kirken øvde de på Ave Maria. Da knakk hun helt sammen. Unni kan nesten ikke tro at denne dagen har kommet.

Paret har kjempet lenge for å få lov til å vigsles akkurat her. Det har vært et sterkt ønske for dem begge, men veien hit har vært langt fra enkel.

VED ALTERET: Unni og Brith foran alteret i Y-kirken i Holmestrand. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

– Alle sa nei

I ren protest valgte Brith å melde seg ut av statskirken for noen år siden.

– Dette har vi snakket om i 30 år. Før sa alle nei, helt fra øverste til nederste hold i kirken, forteller Brith.

Likevel kom hun krypende tilbake etter kort tid, og ba om å få bli medlem igjen.

Det var fint da de giftet seg borgerlig, men å gjøre det i Kirken føles stort. Det er høytidelig og spesielt, synes paret.

75 gjester er på plass for å dele dagen sammen med Unni og Brith. Ikke et øye er tørt under vielsen.

Også sogneprest Ragnhild Christophersen er rørt.

– Jeg synes dette er stort å være med på. Jeg har blitt kjent med Brith og Unni, de er to nydelige damer. Dette vet jeg betyr mye for de, men det betyr også mye for meg.

EN GLEDENS DAG: Sogneprest Ragnhild Christophersen gledet seg på brudeparets vegne. Dette var en stor opplevelse å få lov til å vie dem. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

– Det er nesten ubeskrivelig!

Ut av Y-kirken kommer et stolt og rørt ektepar. De gir hverandre det obligatoriske kysset på kirketrappa, til stor jubel fra de fremmøtte.

Her i Holmestrand har de følt seg akseptert hele tiden. Nå er de også ansett som rette ektefolk i kirken.

– Det er nesten ubeskrivelig, utbryter Brith.

Alt Unni klarte å tenke på under vielsen var at hun elsker det mennesket som står ved siden av henne.

– Hele kroppen min skalv, vi gamle vi tørr. Og vi gjennomførte det uten å svime av – vi klarte det.