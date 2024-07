Klokka halv ett var det et utfall i en av saltpetersyrefabrikkene til Yara på Herøya.

Ingen personer er skadet, opplyser politiet.

Ole-Jacob Siljan, fabrikkdirektør for Yara, forteller at de har hatt en stopp i deres kompressor som gjør at fabrikken slipper gassene ut gjennom nødpipa.

– Det er helt i henhold til den prosedyren som er for å sikre nedkjøring i anleggene.

Like over klokka halv to er situasjonen under kontroll. Fabrikken har fått stoppet utslippene, og målingene tyder på at det ikke er noe farlig lenger, opplyser politiet.

Publikum ble bedt om å holde seg inne for sikkerhets skyld, og veiene i nærheten var stengt. Alle veisperringene er nå opphevet og det er ikke fare for omgivelsene.

– Det er en uønsket hendelse og ikke noe vi ønsker skal skje. Men sikkerhetssystemet har fungert i den grad det skal.

Stengte veier

Veiene var en stund stengt på grunn av vinden, ifølge operasjonslederen.

– De avventer med å åpne veiene til de ser an været, med tanke på at gassene kan bli slått ned igjen med regnet, sa operasjonsleder Marianne Mørch.

Industrivernet jobber på stedet, i tillegg er politi, helse og brannvesen på stedet hvis det trengs bistand.

Det er gjennomført gassmålinger utenfor industriparken. Det er ikke målt helseskadelige verdier. Det er fortsatt gassmålere og observatører for målinger ute ved 13.40-tiden.