Leiter etter to personer i drapssak

Politiet leitar etter to namngitte personar etter at ei kvinne vart funnen død i Skien tysdag kveld. Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at kvinna er drepen. Odd Skei Kostveit i politiet seier dei held fram med å avhøyre vitner og gjere undersøkingar på staden. Politiet har fått tips om personer som kan ha vore kontakt med den avdøde.