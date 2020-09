Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En måned har gått siden skolene startet opp igjen etter ferien.

Rektor ved Horten videregående skole, Gisle Birkeland, sier han dessverre ser brudd på smittevernreglene hver eneste dag. Han har også snakket med elever som er bekymret.

Fra tirsdag av er det satt inn Securitas-vakter i fellesområdene.

– Det vi helt konkret skal gjøre, er at vi skal sørge for at elevene holder meteren på en bedre måte enn det de greier å huske på i gleden sin, sier Birkeland.

Glemmer seg

Hvilke regler som gjelder, er godt informert om gjennom både smittevernkurs og andre kanaler.

– Vi ser jo overskrifter rundt oss. I Oslo er det et kaotisk bilde, samme med Bergen. Og det kan være kun et tidsspørsmål før vi har det samme kaotiske bildet her.

Han tror ikke ungdommene dropper smittevernet bevisst, men at det er fort å glemme seg når de sitter tettere i klasserommet og regnes som en kohort der. Så kommer friminutt og annen fritid hvor en omgås andre enn klassekameratene.

Så langt er det påvist smitte hos 38 personer i Horten, ifølge kommunens nettside.

HAR FORSTÅELSE: Rektor ved Horten videregående skole skjønner at elevene kan glemme å overholde smittevernreglene til enhver tid. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Kan få konsekvenser

I første omgang er ordensvaktenes oppgave å patruljere skolen på en diskret måte, men med uniform slik at de er lette å få øye på.

– Hvis noen bryter reglene, vil de få en vennlig påminnelse om å følge skolens smittevernregler, sier Birkeland.

Om ikke elevene innretter seg etter det de blir bedt om, kan det resultere i anmerkninger eller andre sanksjoner.

Kan få nedsatt karakter

I ytterste konsekvens kan det resultere i nedsatt adferdskarakter, bortvisning eller en samtale med rektor.

– Tillit er mye bedre enn straff. Vi er jo egentlig på lag alle sammen her, sier tidligere elevrådsleder, Truls August Råen.

FRYKTER MER URO: Tidligere elevrådsleder Truls August Råen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Dette betyr at de ikke har kontroll. De henter inn maktpersoner for å få oss til å følge reglene.

Han mener at lærerne eller ledelsen kunne gått rundt og pratet med elevene.

– Jeg tror dette kommer til å føre til misnøye og mer uro, sier Råen.

– Sitter i klynger

Sara Hauenschild, elev ved skolen, sier at flesteparten ikke tar smittevernet på alvor.

– De sitter i klynger i lunsjen. Man går i klynger opp trappa her, og i kantina er det ingen som holder meteren.

Hun skjønner hvorfor skolen setter inn tiltak, samtidig som hun innrømmer at friheten vil forsvinne noe.

– Lærerne har ikke kapasitet til å gå og passe på oss elevene, og når elevene ikke klarer å passe på oss selv, så er det sånn det må bli.