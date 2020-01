Nødetatene rykket tirsdag formiddag ut etter melding om at flere biler hadde veltet på Bastøfergen. Kort tid senere opplyste politiet at en lastebil hadde veltet over flere personbiler og at en annen lastebil hadde fått sleng om bord.

I 11.30-tiden sier oppdragsleder Marius Fosvold til NRK at lastebilen veltet over en bil, som fikk store skader. Da lastebilen veltet, forskjøv den også en lastebil som stod ved siden av, som igjen traff andre biler.

Totalt seks kjøretøy, inkludert de to lastebilene, fikk skader.

Bastøfergen går mellom Horten og Moss, og hendelsen skjedde på overfarten til Horten.

Brannvesenet opplyste at de sendte mange ressurser til stedet.

Nødetatene ble varslet klokken 08.20 og like etter klokken 08.30 opplyste politiet at nødetatene var på stedet og at fergen hadde lagt til kai i Horten.

En bil ble knust av lastebilen som veltet. Foto: Vestfold interkommunale brannvsen

Hentet av ambulanse

Politiet opplyser at det var en del vær på stedet og at hendelsen skjedde ute på sjøen, cirka ti minutter fra kaia i Horten.

En person ble meldt skadet i ulykken.

– Det er personen i lastebilen som veltet, som er skadet. Det skal ikke være snakk om alvorlig personskade, sier operasjonsleder Trond Egil Groth.

Vedkommende ble hentet av ambulanse og kjørt til fastlege. Han skal være lettere skadd, opplyser Fosvold.

Politiet etterforsker saken videre.

– Det var heldigvis ingen i personbilen som ble knust av vogntoget. Fører av tungtransporten var i bilen, men framstår lettere skadet, sier vakthavende brannsjef Hans-Otto Schjerven på Facebook-siden til Vestfold interkommunale brannvesen.

Brannvesenet tok hånd om en diesellekkasje fra det ene kjøretøyet.

Politiet opplyser at lastebilen veltet da fergen var cirka ti minutter fra Horten kai. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Melder om kontroll

Det var ikke farlig gods om bord, og i 08.40-tiden meldte nødetatene at de hadde kontroll på situasjonen.

Administrerende direktør i Bastø Fosen, Øyvind Lund, sier det er for tidlig å si noe om nøyaktig hva som har skjedd.

Alle nødetatene rykket ut etter å ha blitt varslet om ulykken klokken 08.20 tirsdag formiddag. Foto: Robert Hansen / NRK

– Det har blåst mye og vært store bølger. Betyr det at det har vært for mye bølger til å gå ut i det hele tatt?

– Det er for tidlig for meg å si noe om for det har jeg ikke fått snakket med vår skipsfører om. Til enhver tid er det vår skipsfører som tar en vurdering om de kansellerer eller ikke, så det må jeg komme tilbake til, sier han.

– Hvordan vil denne ulykken påvirke dere i dag?

– Nå vil vi først få oversikt over dette og finne årsaken til hvorfor det har skjedd, og lære av det og gjøre korrigerende tiltak.