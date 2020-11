Larvik kommune brøt loven da Kari Jensen (78) døde

78 år gamle Kari Jensen døde av brannskadene hun fikk etter at hun ble sittende alene ute på verandaen i en halvtime.

Klærne hennes hadde tatt fyr. Det var ikke før en sykepleier, som kom på jobb, og kjente en røyklukt, at de oppdaget henne skrikende. Men dette var ikke første gangen Jensen hadde blitt forlatt når hun skulle røyke.

Bare to uker før den fatale ulykken fant Byskogen sykehjem ut at Jensen hadde sittet for lenge på røykeplassen, uten mulighet for å trykke på alarmknappen.

Det er skjerpende, står det i Fylkesmannens rapport.

Allikevel endret man ikke rutinene eller gjorde noe for at det ikke skulle skje igjen. Så skjedde det altså igjen, den 4. mars. Denne gangen med fatale konsekvenser.

Brutt loven

Fylkesmannen har vurdert at kommunen har brutt helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 4,1 og 4,2.

«Siden sykehjemmet har erkjent at de ikke har hatt prosedyrer for tilrettelegging og vurdering av aktiviteten røyking, vurderer fylkesmannen at sykehjemmet har erkjent svikt i helse- og omsorgstjenesteloven.»

Fordi sykehjemmet har synliggjort tiltak i en egen tilsynsrapport, konkluderer Fylkesmannen med at tilsynssaken avsluttes uten videre oppfølgning.

Føler seg tomme

Det får de pårørende til å reagere. De sitter igjen med få alternativer. De føler seg tomme.

– Det føles som om de har sluppet så lett unna. De har brutt loven, men det får ingen konsekvenser, sier Truls Jensen, sønnen til Kari.

FORBANNA: Truls Jensen, sønnen til Kari, vurderer nå å ta kontakt med advokat. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Nå vurderer de pårørende å kontakte advokat for å se hvilke muligheter de har for at noen skal bli holdt ansvarlig.

– Det er total ansvarsfraskrivelse. Jeg kjenner at jeg blir så eitrende forbanna, sier Jensen.

Lei seg

Kommunalsjef for Helse og mestring, Guro Winsvold, svarer på vegne av Larvik kommune.

– Vi er fryktelig lei oss for det som har skjedd. Det er nå laget nye rutiner, og de jobbes det nå mye med, sier Winsvold.

LEI SEG: Kommunalsjef i Larvik kommune, Guro Winsvold. Foto: Britt Boyesen / NRK

Winsvold sier at de blant annet skal gjøre individuelle vurderinger for alle pasienter som skal røyke. Trenger pasienten hjelp til å forflytte seg, skal de blant annet ha på seg et røykeforkle.

Dersom en pasient er satt på siden, skal det gjøres en direkte avtale. Winsvold avviser at de nye rutinene kommer til å føre til et bemanningsproblem.

– De er krevende, men det blir rapportert til meg at dette klarer man å gjennomføre.