Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Forsikringsselskapet Fair vil tilby bilforsikring basert på kjøreadferd, ved hjelp av en sensor som registrerer data om bilens bruk.

Selskapet mener at de fleste vil oppleve lavere forsikringspremier med denne løsningen.

Fair forsikrer at kunden eier de innsamlede dataene og bestemmer hva de skal brukes til.

IKT-ekspert Torgeir Waterhouse advarer mot potensielt misbruk av innsamlede data.

Lovverket hindrer foreløpig Fair fra å tilby denne forsikringsordningen til privatkunder.

Fair er de første til å tilby denne typen forsikring til bedrifter. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er gjennomgått av NRKs journalister før publisering.

«Hemmeligheten» er en brikke som plasseres under panseret.

– Denne sensoren fanger data hvert sekund du kjører og sender dette inn i en såkalt algoritme som beregner hvordan bilen brukes, forklarer Jørgen Skalleberg.

Han er daglig leder i forsikringsselskapet Fair som starter opp i Larvik denne uka.

– På bakgrunn av de registrerte dataene, beregner vi en rettferdig pris på bilforsikringen. For de aller fleste tror vi at forsikringspremien blir lavere.

Slik ser sensoren ut som registrerer bilens bruksmønster. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Hvilken hastighet du har inn mot en rundkjøring, hvor mye bilen skjener i veibanen og det generelle fokuset under kjøringen er noen eksempler som spiller inn.

– Kunden eier datamaterialet

Fair-sjefen presiserer at det innsamlede datamaterialet ikke vil bli misbrukt.

– Det er kunden som eier innsamlet data og bestemmer hva det skal brukes til.

Daglig leder Jørgen Skalleberg i Fair. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Fremtind og Tryg er blant forsikringsselskapene som tidligere har tilbudt lignende ordninger i Norge.

Også Storebrand tilbød adferdsbasert bilforsikring gjennom dagligvarekjeden Rema 1000.

Disse har ifølge Skalleberg sluttet med slike ordninger rettet mot privatmarkedet. Fair er de første til å tilby dette verktøyet til bedrifter.

– Hvorfor tror du da at dere har bedre forutsetninger for å lykkes?

– Fordi vi gjennom Abax allerede har sikret oss data som gir oss god innsikt i kundenes kjøremønster.

Skalleberg mener de på bakgrunn av innhentet data kan gi kunden et riktig tilbud basert på bedriftens adferd i trafikken.

– Har blitt tema i lunsjen

Larviksbedriften Tveter & Lund har installert sensoren i rundt 50 av firmaets biler.

Daglig leder Per Anders Lund mener å se en reduksjon i antall skader og mindre slitasje på kjøretøyene.

Daglig leder Per Anders Lund i Tveter & Lund. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Han mener også de ansatte har blitt mer bevisst på hvordan de kjører.

– Nå sitter folk i lunsjen og diskuterer hvordan de er rangert i forhold til hverandre, både når det gjelder drivstofforbruk og kjøremønster.

Informasjonen som kan leses av på mobiltelefonen har blitt et populært samtaleemne. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Gir økt trafikksikkerhet

Fair-topp Skalleberg har sansen for myndighetenes visjon om null drepte og hardt skadde på norske veier.

Han mener likevel at det bør tas mer konkrete grep for å få ned ulykkestallene.

– Det er selvsagt opp til hver enkelt å bestemme hvor de vil forsikre bilen, men vi tror vår løsning vil bidra til økt fokus på egen kjøreadferd og dermed også økt trafikksikkerhet.

Foreløpig åpner ikke lovverket for at selskapet kan tilby forsikringsordningen til privatkunder.

– I EU jobbes det med ny GDPR-lovgivning som blant annet vil åpne for at alle kan be sin bilprodusent om å videresende kjøredata til et forsikringsselskap. Vi har tro på at dette snart er på plass, sier Skalleberg.

Advarer mot misbruk av data

Partner Torgeir Waterhouse i rådgivningsselskapet Otte er i utgangspunktet positiv til digital overvåking av kjøretøy.

– En slik løsning kan være hensiktsmessig når det gjelder å påvirke trafikksikkerheten. Jeg tenker det er gode grunner til at dette kan være gode forsikringstyper.

IKT-ekspert Torgeir Waterhouse Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

IKT-eksperten advarer imidlertid mot misbruk av innsamlet data og understreker viktigheten av bevissthet rundt hvorfor man tar dataene i bruk – og til hva.

– Som med helseforsikring og annet må man være god til å vurdere hvilke kriterier som er relevante og ikke relevante, og hvilken detaljgrad det skal være snakk om.

Waterhouse tilføyer at man i dette tilfellet også må skille mellom utfordringer knyttet til hvem som eier en bil og hvem som faktisk kjører bilen i hvert enkelt tilfelle.