Lange køer i sør på fellesferiens siste dag

Søndag er siste dag av fellesferien, og mange returnerer til hverdagen.

Det har ført til kødannelser flere steder, og på E18 blir de stadig lengre.

Ifølge Vegtrafikksentralen var det forsinkelser på over én time på strekningen mellom Porsgrunn og Kragerø rundt klokken 16.

– Det er veldig mye biler, mye trafikk og lange køer. Det har økt jevnt siden 12-tida og det fortsetter å øke, sier trafikkoperatør Kari Hefre.

Hun tror det vil fortsette utover kveldinga.

Tar omveier

Det kan bilister som NRK møter på Telemarksporten bekrefte. Pål Hornburg forteller at han reiste fra Kristiansand klokka 12:30 i dag.

Pål Hornburg reiste fra Kristiansand kl. 12:30 i dag, og skal helt til Drammen. NRK møter ham på Telemarksporten, der han har stanset for å lade bilen. Foto: Silje-Carine Kikut Moen / NRK

– Køen starta litt i Kragerø. Så sto trafikken nærmest helt stille på Stathelle i Bamble, sier han.

Hornburg har en app på mobilen som tipset ham om å kjøre gamle E18 via Brevik for å slippe køen, og fulgte det rådet.

Nå er han en av mange som har stanset for å lade bilen på Telemarksporten.

– Nå vurderer jeg å kjøre gjennom Skien og Eidsfoss for å komme til Drammen, i stedet for E18, sier han.

Også Marianne Gulbransen og hennes turfølge fulgte råd fra en app for å slippe køen.

Marianne Gulbransen sparte 25 minutter på å kjøre ut av køen på E18 og gjennom gamle E18 i Brevik i Porsgrunn. Foto: Silje-Carine Kikut Moen / NRK

– Vi sparte nok 25 minutter på å kjøre gamle E18, mener hun.

Trafikkulykke og kolonnekjøring

På E18 ved Sandvika ledet en trafikkulykke med fire involverte biler til store trafikale utfordringer, ifølge Oslo politidistrikt.

Ingen personer kom til skade, men to av de involverte kjøretøyene trengte bilberging.

På E134 over Haukelifjell er det over én times ventetid.

– Det er kolonnekjøring på grunn av veiarbeid i tunnelene, sier Hefre.

Tordenvær skaper problemer

De som gjerne skulle sett video av køen på vegtrafikksentralens sider, må belage seg på å vente.

– Dessverre mista vi mye av webkamera i forbindelse med tordenværet som har vært, men vi er på saken, sier Hefre.

Vegtrafikksentralen ber folk være tålmodige og oppmerksomme i køen for å unngå uhell.

– Vis hensyn, der er mange som vil hjem nå og vi ønsker å få alle trygt hjem.

Hefre sier Vegtrafikksentralen ikke har fått mange telefoner fra personer i kø.

– De fleste er nok vant med å stå i kø, og er klar over at det er mye trafikk på en sånn dag som det her.