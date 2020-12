Lagde visir til hele juleselskapet

Ida Olesdatter Barland bor i Oslo, men feirer jul sammen med familien i Skien.

I forkant av julebesøket var hun svært nøye med å overholde smitteverntiltakene. Derfor tok hun ti dager i selvpålagt karantene før hun reiste fra hovedstaden.

– Da trengte jeg rett og slett et prosjekt, et eller annet for å få tida til å gå, sier Barland.

Hun er kunstner, så hun bestemte seg for å lage noe.

Resultatet ble personlige julevisir til alle deltakerne på juleselskapet på julaften.

– Det var noe med at denne julefeiringen kom til å bli annerledes, kanskje litt kjedelig og tristere. Da var det fint å på en måte gjøre narr av koronaen. Å ta litt igjen.

Prikken over i-en

Etter at ti dager var gått, pakket hun visirene i en eske og dro til Skien. Der fikk hun familien til å ta dem på seg før de dro til juleselskap hos tanten Trulte Konsmo.

– Vi ville gjøre det litt muntert fra starten. Så fikk de andre hver sin da vi kom inn.

Barland understreker at visirene skulle være en morsom greie i tillegg til smitteverntiltakene de uansett overholdt.

– Det skulle være prikken over i-en. Smittevernmessig er jo ikke disse visirene nok, og de er litt vanskelige å spise med.

– Men det var jo likevel kjekt da, når alle hadde det på seg. Tante hadde den på hele kvelden, ler Barland.

Trulte Konsmo er glad i rødt, og fikk derfor et kledelig visir med mange røde hjerter. Kjetil Barland fikk Rudolf-visir. Ole E. Hansen fikk et fargesprakende visir med fjær. Aslaug Barland fikk et visir med kongler og julepynt. Tiril Konsmo Barland fikk et visir med roser. Eskil Olessønn fikk visir med glitter og julekuler. Ida Olesdatter Barland lagde et visir med julepynt og julefarger til seg selv.

Noe for nyttårsaften?

Kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, synes ideen med visir i juleselskap er morsom.

Den kan godt trekkes fram igjen på nyttårsaften, mener han.

– Det kan bidra til en god stemning å ha på seg visir. Det er jo en illustrasjon på avstanden vi har levd med dette året. Så kan man bare se fram mot senere jule- og nyttårsfeiringer, der man kan hive dette bort og leve normalt igjen, sier Augestad.

I likhet med Barland understreker han at smitteverneffekten er begrenset.

GOD STEMNING: Kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, sier det er viktig å følge smittevernreglene. Men det er også lov å lage god stemning. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Visir beskytter mot sprut fra munnen til den du snakker med. Problemet er dersom man bryter andre smitteverntiltak, som å holde avstand, god håndhygiene og så videre.

Rolig nyttårsfeiring

Regjeringen har åpnet for to dager med inntil 10 gjester i løpet av julen, så lenge man klarer å holde én meters avstand.

Noen kommuner med mye smitte, blant andre Skien og Porsgrunn, ber likevel folk om å droppe nyttårsfest med andre enn de man normalt er sammen med.

Ida Olesdatter Barland har vært i hjembyen hele julen, og følger rådene fra kommunen.

– Det blir middag med far og mor. Det er veldig lenge siden det har vært nyttårsfeiringa, så jeg tror faktisk det kan bli veldig hyggelig. Det blir fint.