De videregående skolene i Sandefjord kommune er fortsatt på rødt tiltaksnivå.

Lærer Paul-Johan Gustad har de siste ukene undervist halve klassen i et rom, mens den andre halvparten har måttet følge med via storskjerm i et annet rom.

Når elevene jobber med oppgaver har han gått mellom klasserommene, for å hjelpe begge steder.

– Det fungerer sånn halvveis. Det blir mye løping frem og tilbake, sier Gustad, som er lærer ved Sandefjord videregående.

NRK har blitt med på geografitimen til Gustad.

Læreren må løpe mellom klasserommene

Utfordringer

Sandefjord videregående er landets største, med 2000 elever og 300 ansatte. Smitteverntiltakene betyr at halvparten av elevene må være hjemme.

Det skaper en del utfordringer når man ikke kan være i samme rom som halvparten av elevene. Det dukker hele tiden opp ting læreren ikke har tenkt på eller man finner ut noe som noen elever sliter med.

– Vi må jo bare håndtere det. Sånn pedagogisk er det viktigste man gjør å være til stede i klasserommet, sier han.

Gustad må gjenta seg mange ganger. Et problem dukker opp, som han løser i et rom, og så må han løpe til et annet for å løse det der også.

Det var utdanningsnytt som først fortalte om den nye hverdagen ved skolen.

Ny arbeidshverdag for lærer Paul-Johan Gustad. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Skryter av elevene

Læreren har også hele klasser digitalt over Teams. Skolen har regler som gjør at ingen elever skal være hjemme lenger enn én uke. Gustad kaller elevene sine for «robuste».

– Det å sitte foran en skjerm og konsentrere seg en hel dag er slitsomt. Det tar på både for elevene og lærere, sier han.

Læreren synes opplegget fungerer bedre nå enn i mars. Nå får han i det minste sett elevene annenhver uke.

Cornelius Bolsø Langli går i 1. klasse ved Sandefjord vgs. Han har dermed hatt forskjellige tiltak så lenge han har gått på videregående. Han synes oppdelingen fungerer bra og han forstår hvorfor det må være sånn.

– Det har vært interessant. Jeg synes det går veldig fint, sier Langli.

SYNES DET FUNGERER: Elev Cornelius Bolsø Langli. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Samtidig legger han til at han gleder seg til ting blir mer normalt igjen.

Gult nivå

Onsdag ble det bestemt at de videregående skolene i Sandefjord skal tilbake til gult nivå i neste uke. Det betyr at det igjen blir hele klasser.

Det er dog én ting læreren kommer til å savne.

– Det har vært godt å gå ekstra. Jeg når skrittmålene mine nå, ler Gustad.