Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vanligvis er det lærere fra andre skoler som er sensor, og setter karakter på eksamen.

Men når smittetrykket er stort enkelte steder, kan dette by på utfordringer. Mange vegrer seg nå for å være til stede fysisk, fordi de ikke vil utsette seg for smitte.

– Det er en del lærere som synes det er vanskelig å reise rundt og være sensor på kommende muntlige eksamener, nå som smittetrykket er så variert, sier Tor Marius Torgersen. Han er arbeidsplasstillitsvalgt på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Etter planen skal muntlig eksamen holdes i juni på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Foto: Oras AS

Ser ikke verdien av muntlig eksamen

Utdanningsforbundet er kjent med lærernes frykt.

Fylkesleder i Vestfold og Telemark, Solveig Hals, sier at de ikke ser verdien av å holde muntlig eksamen. Verken for 10. trinn på ungdomsskolen, eller 3. trinn på videregående.

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark, Solveig Hals, sier det ikke er noen hensikt i å gjennomføre muntlig eksamen. Foto: privat

Utdanningsforbundet vil helst at man gjør som flere kommuner i Telemark har gjort. Nemlig å avlyse muntlig eksamen.

Fredag valgte de fire grenlandskommunene å avlyse muntlig eksamen på 10. trinn. Det samme gjorde nabokommunene Drangedal og Kragerø. Årsaken var at elevene hadde tilbrakt flere uker i karantene og mistet mye undervisning.

Hals sier det er mange grunner til å følge kommunenes eksempel.

– Både at det er mange elever som ikke skal ha muntlig eksamen, og det at det vil være høy risiko ved å ha det, gjør at vi ikke ser verdien av å holde muntlig eksamen i år.

Tirsdag sa kunnskapsminister Guri Melby at regjeringen fremdeles vil gjennomføre muntlig eksamen. Hun utelukker likevel ikke at det kan komme endringer på kort tid før eksamensstart.

Kan ikke nekte å være sensor

Også i Rogaland og i Viken fylker har Utdanningsforbundet fått tilbakemeldinger fra lærere som ikke vil være sensor.

Solveig Hals forteller at flere lærere har fått beskjed om å møte fysisk på muntlige eksamener, også i kommuner der det er et høyt smittetrykk.

– Vi vet at det er en del smitte blant russ, og det er klart at de har en bekymring på det å skulle møte opp i det her. Vi ser ikke helt hvordan dette skal kunne gjennomføres uten smitterisiko.

Tor Marius Torgersen forteller at det tidligere har vært frivillig å være sensor. Men i år kan arbeidsgivere beordre de ansatte til dette.

– I år har det tydeligvis vært litt mangel på sensorer, så da har de valgt å beordre. Man kan i utgangspunktet ikke nekte å være sensor.

Tor Marius Torgersen er arbeidsplasstillitsvalgt på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Foto: Tor Marius Torgersen /privat

– Det er et eksperiment

Han har forståelse for at enkelte lærere vegrer seg til å reise rundt tross et høyt smittetrykk.

– I dag vil jeg tenke at det er en god grunn til å ikke dra rundt, men nå er det foreslått at de kanskje skal gjøre dette på Teams. Da vil jo tiden vise hvordan man gjennomfører dette, og om det blir gjennomført, sier Torgersen.

Utdanningsforbundet er også kjent med forslaget om å gjennomføre muntlig eksamen med sensor digitalt.

– Det er en måte å være sensor på som vi ikke er vant til. Det er et eksperiment, og de er veldig usikre på hvordan dette vil fungere i praksis, sier Hals.