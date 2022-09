Kvinner som er ufrivillig barnløse, er cellemessig eldre enn kvinner som ble gravide med samleie.

Det viser en studie ved Sykehuset Telemark og FHI.

Den er basert på blodprøver fra 1900 kvinner som har deltatt i Den store mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

Kvinnene hadde en snittalder på 31 år og var 18 uker gravide.

De som hadde fått hjelp til å bli gravide, hadde høyere biologisk alder.

– De som er til assistert befruktning, er nok sannsynligvis nærmere overgangsalderen, enn de som blir gravide på vanlig måte.

Det sier forsker ved FHI og overlege ved Sykehuset Telemark, Hans Ivar Hanevik.

– Tida hadde rett og slett gått fortere for dem og cellene deres enn for medsøstrene som ble gravide ved samleie, sier han.

TIKKER RASKERE: Gravide som hadde fått hjelp, hadde høyere biologisk alder enn de som var naturlig gravide, forklarer forsker og overlege ved Fertilitetsavdelingen ved STHF, Hans Ivar Hanevik. Foto: Vigdis Hella / NRK

Biologisk klokke

For cellene i kroppen kan tida tikke på en annen måte enn årene som går, forklarer forskeren.

Derfor kan en 50-åring se ut som en 60-åring, mens en annen 50-åring kan se ut som en 40-åring.

Den biologiske klokka går altså saktere for noen, og raskere for andre.

Grunnen er at gener skrus av og på i de ulike cellene. Over tid fører det til at cellene endrer seg, selv om dna-et eller oppskriften er den samme.

En hudcelle vil for eksempel være endret fra en person er 20 til 30 år.

Eldes raskere

For kvinner gravide med hjelp fra prøverør, var cellene for reproduksjon blitt eldre raskere.

Forskjellen på den biologiske alderen var bare 0,02 år, men forskerne mener den er av betydning.

– Graviditeten i seg selv kan påvirke den cellemessige alderen. Men uansett er resultatene er sterke nok til å si at det er en forskjell i den ene gruppen mot den andre, sier Hanevik.

Blodprøvene ble tatt da kvinnene var gravide. Om forskjellen var til stede før graviditeten, vet ikke forskerne.

De skulle derfor visst mer om når disse cellene blir eldre hos noen kvinner.

For fedrene var det ikke forskjell på den biologiske klokka, ifølge studien.

Blodprøve kan gi svaret

Kvinnene ville sannsynligvis hatt bedre sjanser til å bli gravide hvis de hadde startet tidligere.

– At vi ser en økning i behovet for assistert befruktning, er nok fordi kvinner venter lenger og lenger med å bli gravide, sier han.

Sunne vaner og livsførsel påvirker også cellenes alder, påpeker han.

Håpet er at kvinner i framtiden kan ta en blodprøve som viser om de har en høyere biologisk alder.

BLODPRØVE: Blodprøver kan gi kvinner svar på deres biologiske alder, men i dag er dette avanserte prøver som brukes til forskning. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

– Da kan man få bedre innblikk i egen risiko og cellemessige alder. Ikke bare med å bli gravid, men også andre helsespørsmål, sier Hanevik.

Blodprøvene brukes i dag til forskning. Forskeren tror de vil bli mer tilgjengelig når teknologien utvikles.

Skulle visst tidligere

En slik blodprøve kan være til god hjelp for kvinner, mener lege Marte Myhre Reigstad ved Nasjonalt kompetansesenter for kvinneforskning ved Rikshospitalet.

– Å kunne forutse hvilke kvinner som går i såkalt «for tidlig overgangsalder» hadde vært fint å kunne gjøre, sier hun.

STARTER FOR SENT: Lege Marte Reigstad ved Nasjonalt kompetansesenter for kvinneforskning ser en del par som utsetter den første graviditeten til de har fått gjort alt de skal. Foto: Privat

Hun skulle gjerne gitt flere par råd om hvordan de bør planlegge familie i framtiden.

Etter at kvinnen er fylt 40 år, kan det bli svært vanskelig å bli gravid, også med medisinsk hjelp.

– En del kvinner, og menn, uttrykker at de gjerne skulle visst det litt før de kommer til oss og ikke klarer å bli gravide, sier hun.