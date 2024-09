Saken oppsummert En kvinne i 40-årene er tiltalt for grov mishandling av sin ektemann over en periode fra juni 2021 til august 2023.

Mishandlingen inkluderer både fysisk og psykisk vold, samt nektelse av nødvendig helsehjelp.

Kvinnen har tidligere nektet for anklagene, men har nå delvis innrømmet skyld i retten.

Da kvinnen ble pågrepet hadde ektemannen alvorlige skader, inkludert ernæringssvikt, blodforgiftning og flere lungebetennelse.

Kvinnens innrømmelse kom som en overraskelse på både bistandsadvokater og påtalemyndigheten.

Rettssaken skal etter planen pågå til 17. september. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Kvinnen i 40-årene ble pågrepet da mannen ble lagt inn på sykehus med alvorlige skader høsten 2023. Skadene var så alvorlige at han ble lagt i kunstig koma.

Hun har hele tiden nektet for grov mishandling av ektemannen.

Dette er hovedpunktene i tiltalen I perioden juni 2021 til august 2023 i Tønsberg og andre steder, har hun psykisk og fysisk mishandlet sin ektemann. Den fysiske volden har blant annet bestått i at hun flere ganger har slått ham i ansiktet, på øyet og på kroppen, sparket ham gjentatte ganger i blant annet ryggen og i underlivet, samt kløpet ham i testiklene og/eller vridd testiklene. Hun har også sparket og slått ham mens han har sittet på toalettet. Den psykiske mishandlingen har blant annet bestått i at hun har nektet ham adgang til toalettet og bedt ham holde seg når han måtte på do. Hun har beordret ham til å stå utendørs i kaldt vær uten sko og jakke, samt over lengre tid beordret ham til å sove på gulvet uten dyne og med vinduet åpent. Hun har også ved flere anledninger låst ham ute av huset. Ved et tilfelle smurte hun avføring i ansiktet hans mens hun sa «sånn, nå får du kjenne på hvordan jeg har det når jeg må tørke opp dritten din», eller lignende. Hun har hatt sosial kontroll over ham blant annet ved å ha kontroll på telefonen hans og begrense hans kontakt med venner og familie. Truslene har blant annet besått i at hun har stått over ham med et balltre og at hun skal ringe en motorsykkelgjeng så han får «merke det skikkelig». Flere av tilfellene har skjedd når hennes mindreårige sønn var til stede. Ved sykehusinnlegelsen 16. august 2023 hadde mishandlingen blant annet ført til at han hadde en gjennomgående skade på høyre hornhinne, flere sår med infeksjon, en gjennomgående skade på skrotum, alvorlig ernæringssvikt, svært lavt blodsukker, lungebetennelse og blodforgiftning. Hun unnlot å skaffe ham nødvendig helsehjelp på et tidligere tidspunkt.

– Jeg er lei for at jeg ikke har snakka om dette tidligere i avhør. Det var så jævla mye skam og skyldfølelse. Det er kaos oppi hodet mitt.

Kvinnens innrømmelser kom overraskende på både bistandsadvokater og påtalemyndigheten.

– Hun har hele tiden over en ganske lang etterforskning forholdt seg annerledes til anklagene som har foreligget mot henne. Så sånn sett var jo det en overraskende vending, ja, sier statsadvokat Christer Gangsø til NRK.

Politiadvokat Ida Charlotte Einhausen sto for utspørringen av den tiltalte i retten. Til høyre statsadvokat Christer Gangsø. Begge ble overrasket da kvinnen sa at hun delvis erkjenner mishandlingen. Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Fikk avføringsproblemer

Kvinnen sitter foroverbøyd og stirrer ned i bordet foran seg mens hun forklarer seg i Vestfold tingrett. Hun prater lavt når hun innrømmer at hun ikke har snakket sant i politiavhørene.

Hun erkjenner både fysisk og psykisk mishandling av mannen hun giftet seg med.

En stund etter at paret ble sammen ble mannen diagnostisert som lettere psykisk utviklingshemmet. Han fikk også problemer med å komme seg på do i tide.

– Det ble bare verre og verre. Det ble mye styr og vasking. I begynnelsen ordna han det sjøl, men etter hvert ble det mye klin. Og da ble det til at jeg vaska når han hadde bæsja på seg, forteller den tiltalte.

Avviser to års mishandling

Én av kvinnens to forsvarere, advokat Stian Mork Sletten, sier at tiden i varetekt har tatt på for kvinnen, og at hun kort tid før rettssaken var klar for å tilstå delvis.

Advokat Stian Mork Sletten sier kvinnen er uenig i hvor lenge mishandlingen varte. Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

– Hun har hatt et ønske om å fortelle hvordan det har vært slik hun har oppfatta det, og hun erkjenner at hun har vært slem med fornærmede, sier Sletten til NRK.

Kvinnen er tiltalt for å ha mishandlet mannen gjennom begge de årene de var et par, men kvinnen sier forholdet var fint i starten.

Hun sier de begge oppførte seg som to veldig forelskede og at det ikke skjedde noe vold de første månedene av forholdet.

Hun innrømmer nå at hun etter hvert ble voldelig mot han og at avføringen var et stort irritasjonsmoment. Ved ett tilfelle smurte hun avføringen i ansiktet han, noe hun omtaler som et uhell.

– Jeg skjønner ikke at jeg kunne la det gå så langt. At jeg kunne bli så stygg. Han var min store kjærlighet, sier hun mens hun bryter ut i gråt.

Hun anslår at mannen bæsjet på seg mellom fem og ti ganger daglig.

– Han kunne jo ikke noe for denne avføringa. Det unnskylder uansett ikke det jeg gjorde.

Dro på sommerferie i telt

Den siste sommeren de fortsatt var et par, dro de på en flere uker lang telttur sammen med kvinnens mindreårige sønn.

Området der paret ferierte i telt sommeren 2023. Foto: Politiet

Mannen fikk bare sove i teltet den første natta. De andre nettene lå han utendørs eller i teltets inngangsparti uten liggeunderlag.

Dagen før mannen ble hentet av ambulanse, søkte paret ly hos en av kvinnens sønner på grunn av dårlig vær.

Dagen etter var det umulig å få liv i han. Det førte til at svigerdatteren ringte nødnummeret.

Hadde liggesår

Retten får spilt av nødsamtalen. Der får kvinnen og svigerdatteren beskjed om å starte hjerte- og lungeredning.

Den tiltalte bryter sammen i gråt under avspillingen og retten tar en pause før rettssaken fortsetter.

Da mannen ble undersøkt på sykehuset hadde han et ødelagt øye, infiserte sår på armer, bein og under føttene. Han var underernært og hadde både blodforgiftning og lungebetennelse. I tillegg hadde han liggesår på korsryggen og den ene hofta.

Den tiltalte forteller at hun ble sjokkert da hun i ettertid fikk se bilder av skadene i fengselet. Hun sier hun burde ha sørget for at ektemannen fikk legehjelp langt tidligere.

Har ingen unnskyldning

– Hvordan kunne det ende opp slik, spør forsvarer Stian Mork Sletten.

– Jeg var så sliten av alt. Jeg har ikke noen unnskyldning. Alt var et strev. Alt med utredninger og avføringsproblematikken. Til slutt var jeg så lei, sier kvinnen.

Den tiltalte kvinnen forsvares av advokatene Stian Mork Sletten og Ola Sønju Bårnes. Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Den fornærmede mannen er ikke til stede i retten. Hans forklaring er spilt inn på video. Retten har fått se til sammen 22 timer med avhør av mannen.

Den fornærmede mannens bistandsadvokat, Knut-Erik Storlykken Søvik, sier at hans klient er lettet over kvinnens innrømmelser. Foto: Tom Erik Haugland / NRK

Bistandsadvokat Knut-Erik Storlykken Søvik sier at han har snakket med mannen og at han er lettet over kvinnens erkjennelse.

– Da slipper han bekymringen over å ikke bli trodd, så jeg tror det er viktig for ham, sier Søvik.

Rettssaken skal etter planen vare fram til 17. september.