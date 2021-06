Meldingen om hendelsen kom like før klokka 17 fredag ettermiddag.

Det ble først meldt at kvinnen i 60-årene var kritisk skadd. Nå er hun utenfor livsfare.

Sykehuset blir trolig ferdig med behandlingen i løpet av kvelden og natten. De pårørende er orientert om at det går bra.

– Situasjonen er langt bedre en man hadde trodd. Det er fortsatt en veldig alvorlig sak, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-øst politidistrikt.

Knivstukket i nærheten av eget hjem

Kvinnen som er knivstukket bor i en rekkehusleilighet på Kalstad i Kragerø. Det er uklart om knivstikkingen har skjedd inne i kvinnens bolig eller utenfor.

Den to kvinnene bor i samme område.

Politiet jobber ut i fra at de har et åsted innendør og et åsted ute.

Først fikk politiet opplyst at det var relasjon mellom de to kvinnene, men så viste det seg at det ikke er tilfelle.

– Vi har ingen opplysninger om hva som kan ha skjedd i forkant her, sier Eskil Hagen Olsen, oppdragsleder for politiet i Telemark.

Politiet har ingen oversikt over hvem som kan ha sett hendelsen, men sier at det er mange folk i området nå. Politiet har folk ute som foretar avhør.

Undersøkelser

Kvinnen i 20-årene ble tatt med til legevakt for en kroppslig sjekk etter pågripelsen. Hun er ikke skadet.

– Det er helt vanlig at påtalemyndigheten kan beslutte en kroppslig undersøkelse når man begår en alvorlig straffbar handling, sier operasjonsleder i Sør-øst politidistrikt, Øystein Eikedalen.

Krimteknikere er på åstedet for å gjøre undersøkelser. De kommer til å pågå utover kvelden.

Kommunens kriseteam er kalt ut for å ivareta folk som bor der og er tilstede.