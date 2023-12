Kvinnen som var tiltalt for flere brudd på dyrevelferdsloven er nå dømt til 11 måneders fengsel.

I tillegg er hun fradømt retten til å eie, holde, stelle, trene, bruke eller å ha tilsyn med alle typer dyr.

NRK har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra forsvarer Målfrid Ølberg.

Rettssaken startet mandag 27. november. Da møtte ikke kvinnen opp.

Hun skal ha blitt syk som følge av belastningen av saken. Det fortalte forsvarer Ølberg til Varden forrige uke.

Retten bestemte likevel at saken skulle gå som normalt.

I avhør med politiet har kvinnen sagt seg enig i at dyrene ikke hadde et godt miljø, men at det i følge hennes vurdering ikke var skadelig for dyrene. Hun erkjente ikke straffskyld i saken.

Levde under forferdelige forhold

En mindre gressbrann på tomten i april 2022 førte til at nødetatene fant 28 hunder i svært dårlig forfatning på kvinnens gård.

FJORTEN AVLIVET: Totalt har fjorten hunder blitt avlivet i saken. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Ifølge politiet skal hundene ha levd under forferdelige forhold og Mattilsynet valgte å gå til aksjon.



Det var ikke innlagt vann på småbruket og hundene hadde få muligheter for skygge. I tillegg var det mye avføring på området, og enkelte steder stod det skruer og spiker opp av materialer.

En hund hadde åpne sår under et tilsyn, og ble derfor besluttet avlivet på stedet.

Til sammen har 14 hunder blitt avlivet i saken. Resten ble vurdert som mulig omplasseringsdyktige.

FORFERDELIGE FORHOLD: I området der hundene levde var det mye avføring, og enkelte steder stod det skruer og spiker opp av materialer. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Politijakt

Noen måneder senere rømte to av de omplasserte hundene fra sine nye hjem i Porsgrunn.

De skal ha gått til angrep på både andre hunder og mennesker, og det ble satt i gang en større jakt med både bevæpnet politi og viltnemnda.

Innbyggere i området ble advart mot å lufte hundene sine mens dramatikken pågikk.

En av hundene klarte de å bedøve, mens den andre ble skutt av en jeger i et skogholt senere samme dag.

AVLIVET: Politiet måtte avlive en av de omplasserte hundene, etter den stakk av fra de nye eierne. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Tidligere dømt

Kvinnen er også tidligere dømt for brudd på dyrevelferdsloven.

Ifølge Varden ble 220 drektige sauer avlivet hos kvinnen etter de ble funnet fulle av parasitter og underernærte av mattilsynet i 2018.

Siktede ble den gang dømt til fengsel i 120 dager.