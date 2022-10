Det var litt etter klokka 03 natt til torsdag at nødetatene rykket ut etter melding om at noen hadde funnet en livløs kvinne i et boligfelt rett utenfor Sandefjord sentrum.

Ifølge politiet har kvinnen, som er fra Sandefjord, trolig veltet på en elektrisk sparkesykkel.

Hun ble erklært død av helsepersonell på stedet. Pårørende er varslet.

– Vi har ikke klart å finne ut av hva som har skjedd ennå. Det vi vet er at kvinnen ble funnet langs en vei sammen med en elsparkesykkel, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Eskil Hagen Olsen til NRK.

Olsen forteller at helsepersonell på stedet forsøkte å få liv i kvinnen igjen.

– Det ble etterhvert avsluttet, og hun ble erklært død.

Fant ting i veien

I natt ble det gjort undersøkelser på stedet der kvinnen og elsparkesykkelen ble funnet.

– Vi tror det er en singelulykke, men vi kommer mest sannsynlig til å sende kriminalteknikere dit også, sier Hagen Olsen.

– Hva gjør at dere tror dette er en singelulykke?

– Det er spor på stedet. Vi har per nå ingen vitner til hendelsen, men vi har funnet noe i veien der som gjør at vi tror at hun har kjørt borti noe.

Gata der ulykken skjedde er foreløpig sperret med vakthold av en politipatrulje.