– Vi fikk melding ved 08-tiden at en person er rygget over og at det fremsto som en alvorlig ulykke, forteller Marius Knutsen, operasjonsleder hos politiet Sør-øst.

Nødetatene startet livredderne førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Pårørende er varlset om ulykken.

Politiet jobber nå med å prate med vitner i nabolaget som kan ha sett ulykken, som skjedde i oppkjørslen utenfor et av husene i gata.

– Det vil ta tid å kartlegge et klart hendelsesforløp om hva som har skjedd, sier Knutsen.

Ulykken skjedde i et nabolag i området Ekeberg i Holmestrand kommune.