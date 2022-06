Kvalrossen i Kragerø blir flytta

Fiskeridirektoratet har avgjort skjebnen til kvalrossen Freya, som har vore i Kragerø den siste tida. Dyret har gjort skade på fleire båtar, og ordførar Grunde Wegard Knudsen bad i går om at kvalrossen må flyttast eller i verste fall avlivast. Direktoratet skal no sette ut ei flytebrygge, og seinare heise brygga med kvalrossen ombord på eit skip for å frakte Freya nordover mot Mørekysten.