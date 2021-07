Kunne fått 50.000 av studielånet slettet – visste ikke om ordningen

Lærere med spesialisering innen realfag eller fremmedspråk kan få slettet 50.000 kroner av studielånet sitt.

Dette må de søke Lånekassen om senest seks måneder etter endt studieløp.

Men denne ordningen er det ikke mange nyutdannede lærere som vet om.

– Jeg kan ikke huske at jeg har fått noe informasjon om det. Jeg tenker hvordan kunne jeg gå glipp av det? sier Jane Løvall-Blegen.

Byttet yrke

Hun sa opp jobben som seksjonsleder i Statens vegvesen for å bli lærer.

For ett år siden var hun ferdig utdannet. Hadde hun sendt inn søknaden til Lånekassen innen søknadsfristen, hadde hun hatt 50.000 mindre kroner i studielån.

– Selvfølgelig hadde dette betydd mye for meg. Jeg ville fått kortere tid på å betale ned studielånet mitt. Men nå er det for sent for meg, sier Jane.

Ønsker flere lærere

Lånekassen begynte å tilby denne ordningen i 2009. Tolv år senere er det fortsatt mange som ikke er kjent med den.

– Dette er en ordning som gir rett på inntil 50.000 kroner i ettergivelse av gjeld. Intensjonen av ordningen er å styrke rekrutteringen av lærere som har realfaglig eller fremmedspråklig bakgrunn, sier kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anette Bjerke.

I 2020 var det 601 lærere i Norge som søkte og fikk slettet gjeld på denne måten. Siden ordningen ble opprettet i 2009 har det vært en gradvis økning.

Så mange har brukt ordningen til å få mindre studielån År Antall som har fått slettet gjeld 2009 103 2010 250 2011 229 2012 299 2013 224 2015 349 2016 365 2017 407 2018 350 2019 461 2020 601

Eksakt hvor mange som kunne søkt om denne ordningen, finnes det ikke tall på.

Det er mange faktorer som spiller inn på om man oppfyller kravet til å søke.

Disse kan søke om å få slettet gjeld Ekspandér faktaboks Hvis du fullfører en lærerutdanning innen realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk, kan du få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet. Realfag og fremmedspråk Du kan bare få slettet gjeld når spesialiseringen din er i realfag eller fremmedspråk, ikke hvis fagene er en øvrig del av masterprogrammet. Disse programmene gir rett til å få slettet gjeld: integrert masterprogram i lærerutdanning med realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk)

toårig fagdidaktisk masterprogram for lærere i realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk)

praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom du tidligere har fullført mastergrad eller hovedfag i biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk, teknologiske fag / sivilingeniørutdanning eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk)

praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom du tidligere har fullført ingeniørutdanning Samisk eller kvensk Ordningen gjelder deg som fullfører 60 studiepoeng eller mer i samisk eller kvensk språk som del av følgende utdanninger: Samisk grunnskolelærerutdanning (Samisk høgskole)

Samisk barnehagelærerutdanning (Samisk høgskole)

60 studiepoeng samisk eller kvensk språk som del av grunnskolelærerutdanning

60 studiepoeng samisk eller kvensk som en del av lektorutdanning Ordningen omfatter også deg som tar disse utdanningene: 60 studiepoeng samisk eller kvensk språk dersom du tidligere har fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) dersom du tidligere har avlagt 60 studiepoeng i samisk eller kvensk språk

60 studiepoeng samisk eller kvensk språk dersom du tidligere har fullført barnehagelærerutdanning

Fullført barnehagelærerutdanning dersom du tidligere har avlagt 60 studiepoeng samisk eller kvensk språk Kilde: Lånekassen

Tatt til vurdering

Da NRK tok kontakt med Lånekassen om denne saken, forsto Bjerke at ordningen var for dårlig informert om.

– Vi har noe å gjøre når det fortsatt er mange som ikke er kjent med den ordningen. Da kan ikke vi påstå at vi har informert godt nok, sier Bjerke.

EVALUERING: Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anette Bjerke forstår at informasjonen har vært dårlig formidlet, og sier at de vil ta dette til videre evaluering. Foto: Hege Aas

Lånekassen har nylig skrevet om på nettsiden og presisert ordningen tydeligere.

Per i dag må man søke om sletting av lån manuelt, men Bjerke sier at de har som mål å digitalisere denne løsningen.

– Helt konkret jobber vi for å opprette en søknad på nettsiden nå denne høsten. Det er i hvert fall planen, sier Bjerke.