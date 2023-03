Temperaturen i politikken kan være høy. Noen ganger for høy, mener KS, som er kommunenes interesseorganisasjon.

Med parolen «Valgløftet 2023» ber de nå ordførere over hele landet om hjelp til å sørge for bedre folkeskikk, både på innsiden og utsiden av møterommene frem mot valget.

– Vi trenger faktisk å minne hverandre på at vi må oppføre oss, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Hun er også fylkesordførerkandidat for Telemark Høyre.

Opplever hersketeknikk i bystyresalen

Lisa Velouria Skinnarland (23) representerer Miljøpartiet de grønne i Skiens bystyre.

Hun har opplevd hets og grove trusler utenfra for sine politiske meninger, men også inne i bystyresalen har det gått en kule varmt.

Hun husker godt hvordan det var å komme inn i kommunestyret som ung politiker i 2019.

Mange av de andre i salen hadde drevet med politikk like lenge som hun selv har levd, og vel så det.

– Det føltes ganske skummelt, forteller Skinnarland.

Lisa Velouria Skinnarland (MDG). Foto: Lorentz Berg / NRK

Hun var usikker på takt og tone. Hvordan hun skulle formulere seg riktig. Hva de andre ville tenke.

Hun skulle snart få erfare at tonen kunne være temmelig røff, forteller bystyrepolitikeren.

23-åringen kunne forberede seg på alle mulige måter. Holde gjennomarbeidede innlegg fra talerstolen.

Likevel opplevde hun å bli sablet ned med ulike hersketeknikker. Som regel fra eldre politikere.

Kommentarer om at hun var for ung til å forstå hva hun snakket om, eller himling med øynene mens hun var på talerstolen, dukket etter hvert opp.

Slik er det ofte fortsatt.

– Når jeg først har blitt valgt, hvorfor skal jeg trenge å bevise noe mer enn andre? spør Skinnarland.

Til høsten gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg. KS oppfordrer lokalpolitikerne til å oppføre seg mot hverandre. Her fra rådhuset i Skien. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Etterlyser mer respekt

Gunn Marit Helgesen tror det er helt nødvendig med en kraftig påminnelse om hva god gammeldags folkeskikk innebærer.

Både før og etter kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten.

– Vi må si ja til en rykende uenig debatt med en tøff tone, men ha respekt for enkeltindividet og at vi diskuterer sak, sier hun til NRK.

Gunn Marit Helgesen er styreleder i KS. Hun ber kommunepolitikerne snakke til hverandre med respekt i valgkampen. Foto: Ken Markus Christensen / NRK

Hun frykter at konsekvensen av det motsatte kan bli at unge vegrer seg for å stille til valg.

Forbundet gjennomfører i disse dager en undersøkelse om hets, trusler og desinformasjon blant folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen er en oppfølging fra 2019 og vil vise utviklingen siden den gang.

– Dette gjelder jo alle lag i samfunnet, men vi kan begynne med oss selv, mener Helgesen.

– B le litt himling med øynene

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap), hilser utfordringen fra KS velkommen.

– Jeg var ung jente da jeg kom inn i politikken selv, og fikk ymse erfaringer, forteller hun.

Etter at Five kom inn i rollen som ordfører, tok hun tidlig tak i denne typen utfordringer, forteller hun. Deriblant ved å gjennomføre anonyme arbeidsmiljøundersøkelser blant de folkevalgte.

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap). Foto: MARTIN TORSVEIT / NRK

– Det synes nok mange var rart. Det ble litt himling med øynene den gang, husker hun.

Five mener det må være plass til alle i politikken. Ikke bare de som er mest hardhudet.

– Dette er noe vi må jobbe med hele tiden. Det går ikke over, understreker hun.

Lisa Velouria Skinnarland tror mange unge vegrer seg for å gå inn i politikken om man ikke gjør noe med forholdene. Hun har også selv vurdert å slutte.

– Det frister ikke like mye å snakke når du vet du blir møtt av hersketeknikker. Man glemmer hvorfor man stiller til valg, og mister engasjementet man hadde.

Hun håper KS oppfordring kan bidra til en endring.

– Jeg tror det kan ha en virkning. Det vil nok ta tid, men jeg tror det utgjør en forskjell, sier lokalpolitikeren.