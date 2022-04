Kronprinsen på verdens første førerløse skip

– Dette er startskuddet på noe nytt. At det er mulig å drive med transport helt utslippsfritt, sa kronprins Haakon under dåpsseremonien i Brevik.

Han fortalte at han hadde opplevd skipsdåp rundt ti ganger tidligere. Men det var første gangen han fikk gå om bord på en slik nyvinning.

– Jeg har gleda meg til dette siden jeg så den første modellen av Yara Birkeland.

Kronprinsen la vekt på at ungene i området skal slippe mye av tungtrafikken på veiene.

Nå skal det nye skipet erstatte tusenvis av lastebiler.

Et blått og grønt skip

Yara Birkeland er ikke bare et nytt skip. Det er en verdensnyhet.

Kronprins Haakon får se seilingsruta til Yara Birkeland fra toppen av Telemarks høyeste bygning på Herøya. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Det blå skipet er det grønneste så langt innen skipsfarten både i Norge og utlandet.

Containerskipet har ingen drivstofftanker. Yara Birkeland går på strøm.

Målet er en stor miljøgevinst når skipet starter på ruta si. Da skal det frakte containere med fullgjødsel fra Yara på Herøya i Porsgrunn til havneterminalen i Brevik.

Yara Birkeland Foto: Philip Hofgaard / NRK Ekspandér faktaboks Yara Birkeland er et førerløst og elektrisk containerskip.

Skipet har fått navn etter gjødselprodusenten Yara og Kristian Birkeland som sammen med Sam Eyde utvikla prosessen for framstilling av kunstgjødsel.

Containerskipet skal frakte fullgjødsel mellom Herøya i Porsgrunn og havneterminalen i Brevik (7 nautiske mil).

Det er Kongsberg Maritime som står bak tekniske løsninger. (Kilde: Wikipedia)

Deretter går gjødsla videre med andre skip til havner både innenlands og utenlands.

Det skal erstatte 40.000 årlige turer med dieseldrevne lastebiler.

Dette kan sette Norge på kartet som en ledende grønn skipsfartsnasjon.

Kronprins Haakon ble møtt av en «flaggborg» og folkefest i Brevik. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– En betydelig utfordring

Yaras fabrikksjef, Ole Jacob Siljan, sier det er en betydelig utfordring å kjøre i det trafikkerte farvannet i Grenland.

Skipet skal gå med fullt mannskap det første året. Det er nødvendig å få testa alt utstyret mest mulig.

Et nytt regelverk må også på plass før det kan seile førerløst.

– En milepæl

Frederic Hauge i miljøorganisasjonen Bellona er begeistra.

Han mener Yara Birkeland er en milepæl som kan bane vei for nye, grønne løsninger.

Bellona-leder Frederic Hauge mener Yara Birkeland er starten på en mer miljøvennlig skipsfart. Foto: Ole Dalen / NRK

– De store og rike landene må gå foran og utvikle ny teknologi, sier Hauge. All ny teknologi er dyr.

Han bifaller elektrifisering av skipsfarten.

– Det er viktig å gjøre slike tiltak og ikke bare kjøpe kvoter.

Hauge tror dette kan bli en del av en industri som Norge kan eksportere.

En iskald dåp

Det neste året skal vise om det er noen skjær i sjøen for det som skal bli et selvgående skip.

Den første utfordringa dukka opp i dag under dåpen.

En stor flaskeforma isklump erstatta den tradisjonelle champagnen som de to skoleelevene Malene Moen Straume og Pernille Gundersrud skulle knuse mot skipssida.

– Måtte hell og lykke følge deg på dine oppdrag, og måtte du inspirere andre i kampen for et bedre klima og miljø, sa de to gudmødrene.

Først på tredje forsøket gikk isklumpen i tusen knas til jubel fra alle på kaia i Brevik.