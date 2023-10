Kroken på døra for bakerbrødrene: – Den nye krisen har vært verre for mange

For åtte år siden gjorde brødrene en drøm til virkelighet. Det lille franske bakeriet Maison Grabot i Sandefjord så dagens lys.

Siden den gang har det kommet tre kafeer til, i Tønsberg, Stokke og Larvik.

Den siste tiden har de opplevd at kundene kommer sjeldnere og legger mindre penger i kassa enn før.

– Kundene kjøper produktene som er billigere. De kjøper rundstykker i stedet for brød, sier Juan Mateu.

Brødrene Pepe og Juan Mateu holder humøret oppe på sin siste dag i bakeriet Maison Grabot. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

To kriser tett i tett

I pandemien ble det tøft å drive bakeri. Inflasjonen etterpå var det som satt spikeren i kista for bedriften.

– To kriser kom veldig tett, sier Mateu.

Prisene på råvarene har gått opp. Strømprisene skjøt i været, men bakeriet fikk ikke strømstøtte.

Over halvparten av husholdene strammer inn på forbruket, viser en rapport fra Forskningsinsituttet SIFO. Mange må stramme inn for å ha råd til mat og betalingsproblemene er mer omfattende enn for ett år siden.

Brødrene i bakeriet merker at kundenes kjøpekraft er dårligere. Kundene prøver å bruke mindre penger, forteller de.

Maison Grabot bakeri i Sandefjord har servert sine siste bakervarer. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– De kjøper skolebrød, men hvis det kommer inn en familie med flere barn kjøper de et skolebrød og deler i fire, forklarer han.

Søndag solgte brødrene sine siste bakervarer og låste dørene for godt.

– Det føles veldig trist etter åtte år i Sandefjord. Det er et vanskelig valg, sier en tydelig preget Juan Mateu.

Venter med store investeringer

NHO service og handel organiserer handelsnæringen. De har 1800 medlemmer innenfor handel.

Trenden bakeriet i Sandefjord opplever er kjent.

– Man har gått fra pandemi til ny krise. Med den nye krisen har det vært verre for mange, sier Linda Vist, bransjedirektør for handel i NHO.

Linda Vist, bransjedirektør for handel i NHO. Foto: Baard Fiksdal / NHO

Folk venter med store investeringer nå. Ny sofa, stor TV og oppussing settes på vent.

– Vi ser også at folk velger billige alternativer. Kundene er veldig bevisst og går mye mer etter pris i dag enn man har gjort før, sier Vist.

Mer pessimisme i handelsnæringen

Handelsnæringen er mer bekymret nå. De merker rentehevinger direkte når forbrukerne er mer selektive i pengebruken.

36 prosent av medlemsbedriftene til NHO venter en svakere situasjon i markedet de neste månedene.

Det kommer fram i NHOs septemberundersøkelse. 12 prosent venter en bedring.

– Man er litt mer pessimistisk for de neste seks månedene framover, enn man har vært tidligere. Det er nok mange som ser det som utfordrende, sier Vist.

Men noen ting unner folk seg. Klær, kosmetikk og apotek er bransjer som gjør det bra.

– Den lille luksusen vi har råd til å benytte oss i hverdagen velger vi å legge igjen der.