Kritiserer UPs Snapchat-bilde: – Krenkende

Torsdag ettermiddag delte Utrykningspolitiet Sør-Norge et bilde på Snapchat-kontoen sin.

Bildet viste en person som ble tatt blodprøver av på legevakten. Vedkommende var stanset for ruskjøring, og ble testet for dette da bildet ble tatt.

BLODPRØVER: Dette bildet delte UP Sør-Norge på sin Snapchat-konto. NRK har valgt å sladde vedkommende som blir tatt blodprøver av. UP har i ettertid valgt å slette dette bildet fra sin konto. Foto: UP Sør-Norge snapchat/skjermdump

På bildet sto det skrevet at «UP stanset fører uten gyldig førerkort som innrømmet bruk av hasj. Blei også anmeldt for det samme i desember. Her på legevakta for blodprøve.»

Dette reagerer Rebekka Lossius kraftig på.

– Det ene er det at det er så mange gjenkjennbare ting ved dette bildet, at personen som blir tatt bilde av er identifiserbar.

Lossius jobber som psykolog, er styreleder i FTR Vestland og leder i fagpolitisk råd i RIO.

Det var Varden som først omtalte saken.

Sårbar situasjon

Lossius reagerer også på at personen som blir tatt bilde av, er i en sårbar situasjon øyeblikket bildet blir tatt.

Hun stiller spørsmål ved om personen er klar over at bildet blir tatt, og om vedkommende er informert om at dette deles på sosiale medier.

Hun har fulgt politiet på Snapchat i omtrent et halvt år. I løpet av den tiden har hun reagert på flere bilder, som hun mener kan ha brutt blant annet taushetsplikten til politiet.

– På et lite tettsted så er det ikke vanskelig for folk som kjenner de som blir stoppet, at de gjenkjenner bilene, klærne eller kroppsfasong.

Hun forteller at flere har reagert på bildet.

– De ser på dette som krenkende og grenseoverskridende.

Som psykolog arbeider hun selv under strenge taushetsbelagte regler.

Hun forteller at om hun selv hadde delt et bilde av en pasient på sosiale medier, hadde hun blitt oppsagt med umiddelbar virkning i tillegg til å ha mistet autorisasjonen.

– Og sannsynligvis så kunne jeg ha blitt anmeldt. Jeg tror strafferammen her er to år for å bryte taushetsplikten.

Hun synes dermed det er rart at politiet kan være mer slepphendt med sin taushetsplikt enn det hun som psykolog er.

Leder for Bamble ungdomsråd, Hanasa Darsim, følger selv UP på Snapchat. Hun tror at folk følger politiet på Snapchat for å bli oppdatert på hva som skjer i området, og mener selv at bildet som ble delt ikke var upassende.

– Jeg synes det er en grei oppvåkning til ungdommer som er på den «dårlige» veien.

Har slettet bildet

UP-sjef Knut Smedsrud svarer i en e-post til NRK at de etter å ha lagt ut bildet på torsdag, fikk en del reaksjoner på dette, og at bildet ble fjernet etter kort tid.

– Bildet viste ikke ansiktet, men viste personen fra brystet og ned. Vi fikk en del reaksjoner på dette. Derfor ble det foretatt en nærmere vurdering av bildet, noe som førte til at bildet ble fjernet etter kort tid, skriver han.

Han legger til at UP skal ta lærdom av dette.

– Denne publikasjonen på Snapchat var uheldig med tanke på personvernet og Utrykningspolitiet vil ta lærdom av dette. Våre retningslinjer for bruk av sosiale medier vil bli revidert slik at tilsvarende publiseringer ikke skal skje igjen.

Han legger til at han ikke tror at hendelsen var et brudd på taushetsplikten.

– I hvert fall så anser jeg det ikke som et straffbart brudd, da straffebudet krever «grov uaktsomhet» fra tjenestepersonens side, og det vurderer jeg at det ikke var.

Smedsrud forteller at de nå vil skjerpe inn rutinene sine for å unngå liknende hendelser senere. Han legger til at Utrykningspolitiet er på Snapchat og andre sosiale medier for å bedrive forebyggende og opplysende trafikksikkerhetsarbeid.

– Målet vårt med tilstedeværelsen på Snapchat er særlig å nå de yngste sjåførene. Vi er opptatt av å informere om konsekvensene som følger av fartsovertredelser, ruskjøring, uoppmerksomhet og mye mer. I tillegg viser vi et og annet hverdagsøyeblikk.

I løpet av 2021 registrerte Utrykningspolitiet 2861 tilfeller av ruspåvirket kjøring i Norge. Dette er en nedgang fra året før da det var registrert 3379 tilfeller. I Sør-Øst politidistrikt ble det avdekket 448 tilfeller i 2021.