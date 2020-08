Kritiserer bruk av akupunktur på sykehus

– Akupunkturbehandling er ikke effektivt mot noen tilstander. Derfor er dette etter min mening dårlig bruk av ressurser, sier Rashidi.

I boken «Kanskje du er frisk?» har Rashidi skrevet et helt kapittel om bruk av akupunktur ved norske sykehus. Han har også flere ganger gått ut mot praksisen på sosiale medier.

Forteller om positive erfaringer

Flere kommenterer på postene hans og forteller om positive erfaringer. Noen skriver blant annet at de har «prøvd alt» og at akupunktur er det eneste som fungerer.

– Det er ikke ensbetydende med at behandlingen fungerer. Å bruke egne erfaringer er et dårlig grunnlag for å bedømme om en behandling har effekt, sier legen og forfatteren.

LEGE OG FORFATTER: Kaveh Rashidi. Foto: Marit Gjellan

Tilbys i nesten hele Norge

Akupunktur tilbys ved de fleste sykehus i landet. Ved Sykehuset i Vestfold gis det både på smerteklinikken og ved fødeavdelingen. Behandling av blant annet kronisk smerte har blitt gjort med akupunktur i mange år.

Jill Angela Hervik jobber som akupunktør ved Sykehuset i Vestfold. Hun sier at Rashidi må ta et mer nyansert blikk på medisin.

– Han har ved flere anledninger snakket negativt om alternativ medisin. Han skiller ikke de forskjellige behandlingsmetodene fra hverandre, sier Hervik.

TILBYR AKUPUNKTUR: Sykehuset i Vestfold. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Opprydning

Regjeringen gikk tidligere i sommer ut med en plan for å momslegge alternative behandlere. Det mener Rashidi er et skritt i riktig retning. Han tenker at det trengs en opprydning.

– Alternativbransjen må reguleres strengt, akkurat som skolemedisin.

Akupunkturforeningen er enig i at det trengs en opprydning. Mange medlemmer av foreningen har reagert på de som kaller seg selv akupunktører etter to dager på kurs.

– Det må klargjøres hvem som har kompetanse og hvem som ikke har det. Vi som er seriøse har fire års utdanning, sier leder Per Sloth Jensen.

Jensen mener Rashidis påstander er basert på kunnskapsløshet. Han argumenterer for at akupunktur ikke er alternativ medisin, men tilleggsmedisin.

Gjør ikke skade

Fødeavdelingen ved Sykehuset Telemark bruker akupunktur lite. Det var større etterspørsel tidligere.

Avdelingsleder Jorunn Kverndalen Frisch ser ikke problemet med at kvinner som spør etter akupunktur, får det.

– Dette er en behandling som ikke gjør noen skade, sier Frisch.

Den argumentasjonen liker ikke Rashidi.

– Sykehuset betaler for dette. Det går ut over andre tilbud som hadde hatt større effekt, sier Rashidi.