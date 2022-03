Årsaken er en granskingsrapport som ble kjent i forrige uke, som skildrer en ukultur i ledergruppen.

Flere konflikter

Helt siden fylkene ble slått sammen har toppledelsen i fylkeskommunen vært preget av konflikter.

For å rydde opp har et eksternt advokatfirma blitt satt til å granske hva som har gått galt og få fakta på bordet.

Innholdet er oppsiktsvekkende.

Uforsvarlig arbeidsmiljø, manipulering av ansatte og uetisk lederskap er stikkord i et internt varsel.

Varsling skal også ha blitt brukt som våpen i en intern maktkamp på toppen.

Blant annet kommer det frem at to ledere måtte slutte i sine stillinger som følge av varsler, som nå trekkes i tvil.

Innholdet fra rapporten ble lagt frem for fylkesutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune mandag i forrige uke.

Leder for granskingen, advokat Jan Fougner, konkluderte da med at arbeidsmiljøet i deler av fylkeskommunen har vært uforsvarlig.

Han sier denne saken handler om konflikter mellom ledere om måten å drive virksomheten på. Det egner seg derfor ikke å bruke varsler for å løse problemer.

– Det man skulle gjort, er å bruke arbeidsmiljølovens konfliktløsningssystem. Da kunne man kommet videre. Det man har opplevd her, er at man har brukt varselet for å fjerne ledere som har stått i et vanskelig forhold til sine medarbeidere, sier han.

– Alvorlig

Rapporten har ikke gått upåaktet hen.

Hans Edvard Askjer, gruppeleder i KRF, var en av dem som reagerte kraftig.

Hans Edvard Askjer, gruppeleder i KRF. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Slik jeg hører denne presentasjonen, så har vi altså to personer som har fått oppsigelse, som kanskje ikke skulle hatt det, fordi man har brukt varsling for å sette ledere ut av spill, sa han til NRK forrige uke.

Nå krever han en ny hoderulling, og sikter til dagens toppledergruppe.

Askjer mener rapporten i seg selv har graverende funn som er dokumentert gjennom timevis med intervjuer av ansatte.

– Jeg ser ikke for meg at fylkesdirektøren har noe annet valg enn å rydde opp ved å la noen ta konsekvensene av en adferd utenfor alle regler.

Søndag kveld møttes gruppelederne i Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, KrF og Folkets Parti for å diskutere innholdet i rapporten.

De er alle enige om at situasjonen er uholdbar, sier opposisjonsleder Gunn Marit Helgesen (H).

Opposisjonsleder Gunn Marit Helgesen (H). Foto: Artur do Carmo / NRK

– Vi er ganske samstemte i at funnene i denne rapporten er så alvorlig at det må få konsekvenser, sier hun til NRK.

– Må rydde fra toppen av trappa

NRK har i dag sendt SMS og e-post til berørte fylkeskommunale ledere i toppgruppa.

De som har besvart henvendelsene, henviser til fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.

I en SMS svarer han følgende:

– Jeg arbeider med oppfølging av rapporten, og vil orientere om status i dette arbeidet fredag, skriver Christophersen.

Om fylkesdirektøren ikke kommer med en konkret handlingsplan til fylkesutvalget fredag, vil en samlet opposisjon kreve at flere lederkontorer blir ryddet. Snarest.

– Jeg forventer og regner med at fylkesdirektøren kommer med konkrete tiltak. Han må rydde fra toppen av trappa, mener Askjer.

Helgesen er enig.

– Dette må få konsekvenser for ledergruppen han er en del av. Vi kan ikke ha sånne typer ledere i vår fylkeskommune.

– Dypt bekymra

Hun opplever at mange ansatte synes situasjonen er svært vanskelig.

– Jeg vet at mange ansatte er dypt bekymra for at man ikke rydder opp. Mange har hatt det tøft på jobb lenge, sier hun.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Høyre-politikeren mener saken går hardt ut over fylkeskommunens omdømme.

– Det er klart dette svekker omdømmet vårt. Det har bare bygget seg opp og blitt verre. Granskingsutvalget var jo knusende da de la frem rapporten.

– Er det flaut?

– Ja, dette er ikke en sak som er noe å briske seg med, sier Helgesen.