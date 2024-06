Krever forvaring for drapstiltalt 19-åring

Statsadvokat Helene Holtvedt ber om 16 års forvaring for 19-åringen som er tiltalt for å ha slått i hjel ektefellen Oliver Ravn Rønning (22) fra Arendal.

Det kom fram under aktoratets prosedyre under rettssaken i Telemark tingrett i ettermiddag.

Drapet fant sted i parets leilighet på Hovenga i Porsgrunn natt til 27. november i fjor.

19-åringen nekter straffskyld og hevder drapet skjedde i nødverge.

Statsadvokaten mener også at den drapstiltalte må dømmes for to voldsepisoder mot Oliver som skjedde i måneden før drapet.

Holtvedt viser blant annet til at de rettsoppnevnte sakkyndige fastslo at det er høy risiko for at 19-åringen kommer til å begå ny, alvorlig voldskriminalitet.

Forsvareren og bistandsadvokaten til drapsofferets familie holder sine prosedyre senere i ettermiddag.