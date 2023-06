Krever at også matteeksamen strykes: – Urettferdig

– Det er urettferdig at noen kan slette sin eksamenskarakter, mens vår bli stående, sier Erle Bjune Horgen (16) og Elise Lundorf Wessman (17).

Ferien står for døra for elevene ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg, men for noen elever er sommeren nærmest ødelagt.

De to venninnene hadde matteeksamen i slutten av mai.

De har ennå ikke fått vite resultatet, men begge er sikre på at de vil få en dårligere karakter enn forventet.

Årsaken er ifølge jentene rot med gjennomføringen og et for altfor høyt nivå på oppgavene.

– Det var flere oppgaver jeg ikke rakk. Det var altfor vanskelig, sier Erle.

Hun forteller at også andre elever, som har sett oppgavene, mener nivået var høyt.

– En i 3. klasse mente dette var på nivå med det de har i pensum, forklarer Erle.

Erle Bjune Horgen Foto: Philip Hofgaard / NRK

Utdanningsdirektoratet: – Slikt kan skje

Ifølge Utdanningsdirektoratet har jentene rett når de sier at eksamen var vanskelig.

– Vanskelighetsgraden på en av oppgavene var høyere enn forventet i år. Vi har nye læreplaner. Da kan slikt skje, sier avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen.

Men ifølge avdelingslederen skal ikke dette gå ut over elevene.

– Vi har justert karaktergrensene og utvidet mulighetene for poeng på enkelte oppgaver, forklarer Larsen-Evjen.

Per Kristian Larsen-Evjen, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Foto: Udir

Får annullere eksamen i norsk

Gjennomføringen av årets eksamener har fått mye kritikk.

Innloggingsproblemer og hjelpemidler som ikke fungerer er blant noen av problemene som er meldt inn fra skoler over hele landet.

Flere har fått tilbud om at eksamen kan bli annullert.

Også Erle Bjune Horgen og Elise Lundorf Wessman er kritiske til gjennomføringen av eksamen.

Jentene forteller det ble gitt mye ulik informasjon og at det medførte ekstra stress.

– Vi fikk beskjed om at vi måtte føre inn en oppgave med penn etter at halve tiden hadde gått. Da måtte jeg starte helt på nytt med oppgaven, forklarer Elise.

Elise Lundorf Wessman Foto: Philip Hofgaard / NRK

Nå vil også de ha eksamen annullert.

– Gjennomføringen var uproff. Utdanningsdirektoratet bør annullere årets eksamen og få et bedre system til neste år, sier Elise.

Ifølge Utdanningsdirektoratet kan de søke om annullering dersom de mener det har skjedd formelle feil ved gjennomføringen, men terskelen er høy.

– Påloggingsproblemene rammet mange kandidater. Vi har valgt å la de skolene som ble berørt få mulighet til å søke om annullering for sine elever, men ved eksamen i matematikk 1T var det ikke tekniske problemer, sier Larsen-Evjen.

– Bør være mer rettferdig

Jentene viser til at noen elever ved deres skole fikk informasjon om hva de trolig ville komme opp i muntlig, noe elever også andre steder i landet har fått.

– Det er en urettferdig ordning når bare 20 prosent kommer opp. Og ekstra urettferdig blir det når noen får ekstra informasjon, eller kan velge å annullere sin eksamen, sier Elise.

Erle Bjune Horgen og Elise Lundorf Wessman hatt tilbakemelding fra flere som støtter dem i at matteeksamen var vanskelig. Foto: philip hofgaard / nrk

Ifølge Utdanningsdirektoratet er eksamen et stort og komplekst arrangement.

– Det finnes ingen perfekt løsning som alle vil oppfatte som like rettferdig, men eksamenskarakteren er ofte ikke så ulik standpunktkarakteren, sier avdelingsdirektøren.

Jentene mener alle, eller ingen, bør ha eksamen.

– Hvis de er opptatt av elevenes mentale helse, bør det være mer rettferdig, sier Erle.

– Men om dere skal studere videre, er jo eksamen en viktig erfaring?

– Jeg ser jo at det er en viktig erfaring, men det er ikke nødvendig. Vi får jo konstant evaluering av læreren vår. Og snur man på det blir det jo urettferdig at noen får erfaring med eksamen og andre ikke, sier Elise.