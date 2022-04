Krevde hoderulling etter skandalerapport – ingen må gå nå

Vestfold og Telemark fylkeskommune har vært preget av konflikter siden sammenslåingen for to år siden.

For å rydde opp, ble et advokatfirma satt til å granske hva som har gått galt.

Foranledningen var blant annet at to ledere måtte gå av etter omfattende varslingssaker.

Resultatene av granskingen ble lagt frem i en rapport 21. mars. I etterkant krevde en samlet opposisjon at flere toppledere i fylkeskommunen må gå.

– Tillit er noe man har, inntil man ikke har det

Fylkesrådmann Arve Semb Christophersen la fram sine tiltak i et ekstraordinært fylkesrådsmøte fredag.

Christophersen vil bruke tid på å vurdere eventuelle reaksjoner. Men ingen av de fem direktørene som blir kritisert i rapporten måtte gå fra jobbene sine fredag.

– Jeg vil følge arbeidsmiljølovens regler. Og da tar det den tiden det tar.

Fylkesrådmann i Vestfold og Telemark, Arve Semb Christophersen, vil bruke tid på å vurdere reaksjoner mot personer som får kritikk. Foto: Kristine Mellefoss

I sin presentasjon pekte Christophersen på muligheten for skriftlig advarsel til direktørene som er kritisert.

Fylkesdirektøren understreker at han har full tillit til dem nå.

– Tillit er noe man har, inntil man ikke har det, sier han.

Hvem kan kreve hoder på fat?

I fylkesrådsmøtet ble det først og fremst en strid om hvem som har rett til å kreve direktørenes hode på et fat, slik blant annet opposisjonsleder Hans Edvard Askjer (KrF) flere ganger har gjort.

– Når en representant sier på direkten på NRK at folk må sies opp, da reagerer jeg kraftig. Det er både brudd på kommuneloven, og måten vi styrer på, sier fylkesvaraordfører, Sven Tore Løkslid.

Askjer holder på sin side fast ved at han mener noen må gå.

– Jeg ser ingen annen løsning for å bygge tillit.

Hans Edvard Askjer (KrF) mener fortsatt at noen må gå av, for å gjenreise tillit. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Omstridt rapport

Rapporten i seg selv har også fått kritikk. Både for å koste hele 15 millioner kroner, som var ti ganger mer enn forespeilet, men også for å bruke tvilsomme metoder.

I etterkant har en ekspert på intervjuteknikk slaktet rapporten i Kommunal Rapport.

Flere ansatte i fylkeskommunen har også reagert.

I et leserinnlegg til media skriver 30 ansatte og mellomledere under på at de ikke kjenner seg igjen det som står der.

De mener at vesentlig informasjon har blitt utelatt, og skaper et forvrengt bilde av situasjonen.

Alle kan lese

Det er Advokatfirmaet Wiersholm ved advokat Jan Fougner som har ansvaret for den mye omtalte rapporten.

Han peker på at kritikken allerede har blitt reist underveis i prosessen.

Advokat Jan Fougner har hatt ansvaret for den mye omtalte rapporten. Foto: Vigdis Hella / NRK

– Rapporten inneholder også en beskrivelse av hvordan vi har arbeidet. Den er offentlig tilgjengelig, og enhver kan lese den og gjøre seg opp en oppfatning om arbeidet, de funnene som er gjort og de beskrevne læringspunktene.

Sterke ord i beskrivelsen av rapporten

Trist, alvorlig og alarmerende var blant ordene som ble brukt om funnene i Wiersholms rapport i fylkesrådet.

Opposisjonsleder Gunn Marit Helgesen (H) kalte innholdet i rapporten «et omdømmetap som er uten sidestykke».

– Det er beklagelig at vi har fått oppmerksomheten vi har fått på dette, sa Helgesen.