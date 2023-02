I kraftkommunen Tokke nyter innbyggerne nemlig godt av en makspris på 38 øre per kilowattime.

Men da regjeringen la fram sin strømstøtteordning i fjor, endret lokalpolitikerne i Tokke også sin støtteordning for husholdninger i et hastevedtak.

Det har kommunen tjent fett på.

19 millioner kroner strømmer rett inn i kommunekassa.

Ordfører i Tokke, Jarand Felland (Sp), mener at de ikke tjener seg rike på strømstøtten til innbyggerne.

– Det er de samme midlene. Vi selger bare krafta billigere, sier ordfører i Tokke, Jarand Felland. Han mener kommunen kunne tjent mer dersom de hadde solgt strømmen til spotpris. Foto: SIW BORGEN / NRK

Selger ikke strømmen dyrt

Dersom innbyggerne får strømstøtte på toppen av den lave maksprisen i kommunen, vil de få betalt for å bruke strøm.

– Vi mener det blir feil. Det var ikke meningen til regjeringen, sier ordføreren.

Lokalpolitikerne vedtok derfor å justere opp strømprisen i desember 2021.

Med en strømpris på 170 øre, vil innbyggerne i Tokke bli fakturert maksprisen på 38 øre pluss strømstøtten på 90 prosent over 70 øre, altså 128 øre.

– Vi selger ikke strømmen så dyrt som andre kommuner, sier Felland.

Tallene for desember er prognoser, men kommunen anslår at summen vil bli iallfall 19 millioner kroner for 2022.

Kommunen økte bare strømprisen for husstander, mens alle andre, som næringsliv, fritidsboliger og offentlige bygg, fortsatt betaler pristaket på 38 øre.

Helt greit for innbyggerne

Folk som NRK møter i Tokke er godt fornøyde med maksprisen i kommunen.

De klager ikke på at strømstøtten som var ment for dem, havner i kommunekassa.

– Helt prima med maksprisen i Tokke, synes Anne Helene Johre. Foto: SIW BORGEN / NRK

– Når vi får de godene med makspris, får de ta det andre. Det er helt prima med maksprisen. En tjener nesten på å bo i Tokke nå, sier Anne Helene Johre.

– Hvis folk koser seg med billig strøm, er det perfekt for meg, sier Juan Garcia Luna.

– Hvis kommunen får alle de millionene, må de dele med meg for jeg har ingen, ler Juan Garcia Luna. Han er likevel glad for at folk i Tokke kan kose seg med billig strøm. Foto: SIW BORGEN / NRK

Flere innbyggere føler seg heldige over å bo i Tokke, og forteller at flere har flyttet til kommunen på grunn av maksprisen.

– Jeg er så fornøyd, sier Astrid Bakken Døli.

– Vi er veldig heldige, sier Astrid Bakken Døli om at kommunen har makspris på strøm. Foto: SIW BORGEN / NRK

– Det er kjempefint. Jeg føler meg veldig heldig. Men det kan føles urettferdig for mange, tenker jeg. Nabokommuner har dyr strøm, sier Gro Beisland.

Kunne tjent enda mer

Kommunen kunne tjent enda mer dersom de hadde valgt å selge strøm til spotpris, påpeker ordføreren.

Da kunne de solgt til en spotpris på 170 øre, og tjent 160 øre per kilowattime, forklarer Felland.

– Vi mener det blir helt feil at innbyggerne får betalt for å bruke strøm, sier ordfører Jarand Felland om hvorfor kommunen har justert maksprisen, slik at de får strømstøtten rett i kommunekassa. Foto: SIW BORGEN / NRK

Mange kraftkommuner får høyere inntekter nettopp fordi de selger til spotpris, forklarer han.

– Skulle vi vært mer grådige, kunne vi fått mer penger inn, sier Felland.

Derfor mener han at det er helt uproblematisk at kraftkommunen tjener på strømstøtten.

– Svaret er ja. Jeg synes det er veldig bra og riktig at Tokke og fellesskapet får disse pengene i stedet for innbyggerne, sier han.

Kommunen har også et solid utbytte på 17–18 millioner fra Vest-Telemark kraftlag for 2022.

Det er dobbelt så mye som det største utbyttet vi har fått tidligere, ifølge ordføreren.

Mener flere bør se til Tokke

Rødt og Frp mener flere kommuner bør gjøre som Tokke.

– Jeg heier på Tokke kommune og synes de gir noe tilbake til fellesskapet, i motsetning til mange andre kommuner som er krafteiere, sier Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson i Rødt.

– De har gjort noe veldig rett, nemlig å selge strømmen til en pris som er mye nærmere det den koster å produsere, sier Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson i Rødt. Foto: Ihne Pedersen

– Så kommer de i en skvis når regjeringen har denne halvveis tilbakebetalingen gjennom strømstøtten, sier Marhaug.

– Betyr det at ordningen ikke fungerer som den skal?

– Det betyr at Tokke har funnet en bedre løsning enn regjeringen, og så får de inntekter av det. Mens andre kommuner tjener gode penger på å selge til spotpris, sier hun.

Tokke kommune har gjort det staten burde gjort, mener Hans Andreas Limi, som er finanspolitisk talsperson i Frp.

– Tokke har gjort det vi mener er riktig, nemlig å gi innbyggerne og bedrifter billig strøm og skapt en forutsigbarhet, sier Limi.

Vil ikke endre ordning

Olje- og energidepartementet anbefaler i statsbudsjettet at ordningen med strømstøtte ikke endres nå.

De mener ordningen fungerer godt, og kun et fåtall kunder har gunstige fastprisavtaler, kommenterer statssekretær Elisabeth Sæther (Ap).

– Jeg er enig i at det ikke er heldig at noen i praksis sitter igjen med dobbel strømstøtte, sier hun.

Utfordringene er likevel ikke store nok til at ordningen endres, mener departementet.