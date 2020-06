Kraftig brann på avfallsanlegg – giftig røyk kommer fra flammene

– Vi er bekymret for at dette kan spre seg til skogen. Da blir det svært vanskelig å håndtere det. Så lenge det bare brenner inne på avfallsstasjonen, har vi grei kontroll, sier Ove Stokkeland, brannsjef i Skien, til NRK klokken 17:50.

– Vi må jobbe i flere timer før vi kan være trygge på at dette går helt bra og ikke sprer seg, sier han.

Ifølge politiet er røyken giftig og folk bosatt i nærheten er bedt om å holde vinduer og dører lukket. Skien kommune er varslet. Meldingen om brannen kom klokken 16:17.

Det er kraftig røykutvikling som er synlig på lang avstand. I området rundt avfallsanlegget er det mest skog, men også et par bolighus.

Ved 18-tiden er et brannhelikopter i luften for å vanne skogen nær brannområdet for å hindre at det skal bli skogbrann.

Det har ikke kommet meldinger om personer som er skadd, men noen av de ansatte blir sjekket av ambulansepersonell.

Tusenvis av madrasser

– Vi vet det brenner kraftig i mange madrasser og søppel. Det er mye røyk på stedet, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Anne Meyer, til NRK.

Ifølge brannvesenet kan det dreie seg om flere tusen madrasser som brenner.

Flere patruljer fra brannvesenet og politiet har rykket ut.

– Vi prøver å få en oversikt nå, men vi vet det er spredningsfare. Brannvesenet sier røyken er giftig og vi kjører nå til folk som bor i nærheten for å be de lukke vinduene sine, sa Meyer ved 17-tiden.

Røde Kors i Skien skriver på Twitter at branngruppa er innkalt for å opprettholde beredskap i byen i forbindelse med brannen.

Anlegget som brenner ligger i Kilebygdveien.

Tømmer for millioner

Tett inntil brannområdet ligger det blant annet tømmer lagret for millioner av kroner, eid av AT Skog.

– Dette er bekymringsfylt å se, men inntrykket mitt er at brannvesenet har rimelig god kontroll. Særlig etter at brannhelikoptret kom for å helle vann mellom selve brannen og tømmeret, sier Thor Christan Flaar i AT Skog.