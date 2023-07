Allerede i fjor fikk virksomheten Barnetivoli beskjed om å stanse driften, etter et uanmeldt tilsyn.

Eirin Frigård er jurist i Arbeidstilsynet, og ser svært alvorlig på at tivoliet har fortsatt driften, frem til de ble stanset i Bø fredag.

– Vi i Arbeidstilsynet foretok et uanmeldt fysisk tilsyn på Barnetivoli i fjor høst. På bakgrunn av det vi møtte oss på tilsynet, åpnet vi en tilsynssak. I oktober i fjor endte det med et vedtak om stans av hele virksomheten i Norge, forklarer Eirin Frigård.

NRK har fått innsyn i dokumenter fra Arbeidstilsynet som viser at tivoliet fikk beskjed allerede i fjor om å stanse driften.

ALVORLIG:: Eirin Frigård i Arbeidstilsynet ser svært alvorlig på at tivoliet ikke har fulgt deres beslutninger om stans av driften. Foto: privat

– Bakgrunnen vår for stans av hele virksomheten i Norge var fordi at virksomheten i etterkant av tilsynet ikke besvarte våre henvendelser om oversendelse av relevant dokumentasjon som vi hadde behov for, for å foreta et tilstrekkelig tilsyn om arbeidsforholdene for arbeidstakerne som utførte arbeid for denne virksomheten, sier Frigård.

Juristien forklarer at Arbeidstilsynet også ga virksomheten overtredelsesgebyr fordi de ikke sendte over dokumentasjonen Arbeidstilsynet etterspurte.

I følge Frigård har politiet startet etterforskning som følge av brudd på Arbeidstilsynets vedtak.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Barnetivoli og innehaver av tivoliet, uten å lykkes.

Tvangsoppløst

I juni i år ble tivoliet også tvangsoppløst. Men heller ikke det har hindret dem i å drive videre.

Advokat Kjell Rune Holvik er bobestyrer for selskapet.

– De har ikke levert inn regnskaper, de har ikke orden i det som har med bokføring å gjøre. Da blir det umulig for offentlige organer å kontrollere, forklarer Holvik.

BOBESTYRER: Advokat Kjell Rune Holvik er bobestyrer for selskapet. Foto: Schmidt advokater

– Her ser det ut til at de ikke har forholdt seg til noen av de reglene som gjelder for å drive næringsvirksomhet, forteller Holvik.

– De har ikke forholdt seg til henvendelser fra meg, derfor kom det en aksjon i går, sier bobestyreren.

– Det er ulovlig

Eirin Frigård, jurist i Arbeidstilsynet forteller at de ga Barnetivoli flere frister for å sende nødvendig dokumentasjon, men at disse ikke ble overholdt. De fikk ikke svar, selv om de forsøkte å komme i kontakt både via brev, meldinger og på telefon.

– Vi fikk ikke noe svar, sier Frigård.

Det resulterte i at hele virksomheten ble stanset.

Det betyr at de ikke får lov til å drive.

Det er ulovlig å ikke besvare Arbeidstilsynet sine henvendelser om å sende over relevant dokumentasjon. Det er også ulovlig å drive virksomhet i strid mot Arbeidstilsynets vedtak om stans.

– Hvor alvorlig er dette?

– Vi ser på dette som en veldig alvorlig sak, avslutter Frigård.