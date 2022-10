Kommunene og næringslivet har høye utgifter til strøm. For eksempel har Sandefjord kommune varslet at temperaturen i offentlige bygg skrus ned.

Likevel er de blant kommunene NRK har snakket med som tar seg råd til julelys i sentrumsgatene også i år.

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, forstår at noen kan reagere, men mener at lysene er viktig for folk og næringsliv.

– Det skaper trivsel og trygghet i en mørk tid, sier Gleditsch.

Kommunen deltar i et 50/50 spleiselag med næringslivet. De bruker 180 000 kroner på vinter- og julebelysning i Sandefjord og Stokke sentrum.

– Vi lever av et næringsliv som fungerer. Akkurat nå sliter næringslivet veldig med økte strømutgifter og fordi forbruket går ned. Det er vårt bidrag til at færrest mulig skal gå konkurs og få en omsetning som gjør at de kan overleve vinteren, sier han.

Ikke store utgiften

Også i Kristiansand, Bergen, Stavanger og Tønsberg tennes julelysene i år.

I Oslo har handelsstanden ansvaret for julelysene, mens kommunen har vinterbelysning.

Vinterbelysningen tennes mandag 31. oktober.

JULELYS: – Belysning er et viktig tiltak for å etablere gode byrom og skape møteplasser, sier Maja Cimmerbeck, avdelingsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo. Kommunen har ansvaret for vinterbelysningen i byen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

For å spare strøm slukkes vinterlysene andre uka i januar i stedet for mars, forteller Maja Cimmerbeck, avdelingsdirektør i Bymiljøetaten.

– I tillegg vil lysene være slukket på Karl Johan om natten og følge gatebelysningen som følger solnedgang- og oppgang, sier hun.

Det koster rundt 15.000 kroner til strøm og 150 000 kroner for vedlikehold.

– Belysning er et viktig tiltak for å etablere gode byrom og skape møteplasser, sier Cimmerbeck.

Trenger lys og glede

– Tønsberg er kjent for sine flotte julegater. Vi trenger alle litt lys og glede i adventstida. Kanskje spesielt nå som mange sliter, sier ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen.

LYS I GATENE: – Vi trenger alle litt lys og glede i adventstida. Kanskje spesielt nå som mange sliter, sier ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen. Her fra lysballer i Tønsberg sentrum. Foto: PHILIP HOFGAARD / NRK

Julegatene med ekte granbar har en kostnad på 800 000 kroner. Kommunens andel er vanligvis 40.000 kroner.

Det er ikke strømregningen som koster, ifølge daglig leder i Tønsberglivet, Cecilie Bækken Sørumshagen.

– Det er jo ledlys, sier hun.

Julehandelen er 20 prosent av årsomsetningen, forteller Sørumshagen.

Jula er kjempeviktig for næringslivet. Det er derfor næringslivet bidrar til å pynte til jul, sier hun.

I Tønsberg er to og en halv kilometer med grangirlandere under produksjon. Foto: Randi Nørstebø / NRK

I Kristiansand henger julelysene allerede oppe fra i fjor.

– Vi trenger lysene, sier parksjef i Kristiansand, Aase Hørsdal.

– Og med ledlys utgjør det heller så mye, sier hun.

DU GRØNNE GLITRENDE: – Vi trenger lysene, sier parksjef i Kristiansand, Aase Hørsdal. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

I sørlandsbyen er det bare isbanen på torvet som er oppe til diskusjon.

– Foreløpig har vi ikke fått stopp på den, heller. Så får vi heller ta en ny vurdering til neste år, sier hun.

Vurderer tiltak i Bergen

Heller ikke Bergen kommune har planer om å henge opp mindre julebelysning.

Men de vurderer om lysene skal henge oppe kortere enn vanlig, som er til februar.

BLIR LYS: I Bergen blir det også julelys i år. Men det kan bli kortere enn til vanlig, som er i februar. (ARKIVBILDE) Foto: Ann Iren Tellnes Moe

Et annet alternativ er at de er tent færre timer i døgnet.

All julebelysningen som kommunen har ansvaret for, består av kun ledlys.

– Dette gjør at kostnaden på julebelysningen vår er relativt lav i forhold til hvilken glede den gir, sier Jordal.

Slår av om natta der de kan

Stavanger slo på vinterlys allerede i midten av oktober. I slutten av november tennes også julelysene.

Også her er utgiftene et spleiselag. Kostnadene for kommunen er små, forteller sentrumskoordinator i Stavanger kommune, Claus Petersen.

VIKTIG MED LYS: I Stavanger har de vinterlys fra midten av oktober og julelys fra slutten av november. – Det er viktig for å samle folk, sier Claus Peterson, sentrumskoordinator i kommunen. (ARKIVBILDE)

Kommunen har ansvar for julelys i Byparken i sentrum. Det koster ikke mer enn noen hundre kroner å ha lysene på døgnet rundt i hele julesesongen, anslår han.

Petersen mener julelysene er viktige for å samle folk.

– Det drar folk inn til byen og er som en «event» i mørketida. Vi opplever også at belysningen bidrar positivt for butikker og restauranter i sentrum, og det er viktig å ivareta.

Der lysene tåler det, skrur kommunen av strømmen om natta.

–Det er ikke alt av belysning som klarer å slukke for mange ganger uten at det går i stykker. Men vi gjør det der vi kan, sier Petersen.

Enighet på Stortinget om strømstøtte