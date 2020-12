Kommuneoverlegen i Skien: – Vi er i en slags bølge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere onsdag sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at han er bekymret for økt smitteutbrudd i flere bykommuner.

Og i løpet av det siste døgnet er det registrert 41 nye tilfeller i Skien. Akkurat nå er 14 pasienter lagt inn på Sykehuset i Telemark med covid-19. Utviklingen i kommunen har gått helt feil vei:

31 bekreftede tilfeller i oktober.

121 bekreftete tilfeller i november.

297 bekreftede tilfeller i desember.

(Folkehelseinstituttets MSIS-oversikt)

– Vi er inne i en slags bølge med mange smittede, sier kommuneoverlege Vegard Høgli til NRK.

Mange av de smittede har allerede vært i karantene før de testet positivt. Kommunen håper det kan være med på å minske antall smittede fremover.

– Men likevel er det såpass mange at det utgjør en belastning på helsevesenet. Vi er bekymret for det, og vi er presset på vår kapasitet for å greie å følge opp alle sammen.

Spesielt innenfor testing og smittesporing er trykket så høyt at de vurderer å søke hjelp utenfra kommunen for å gjøre jobben.

– Vi er i en beredskapssituasjon der vi snur hver stein, sier han.

Leif Kåre Knutsen med sønnen på et kjøpesenter i Skien, lille julaften. Foto: Vigdis Hella / NRK

Flere restriksjoner

Det høye smittetrykket i Skien har gjort at kommunen har innført krav om munnbind i butikker og i transportmidler.

Kommunelegen ber folk øke avstanden til hverandre til to meter.

– Det er høysesong for sammenkomster og folk må ta det på alvor. Hvis også folk med luftveissymptomer holder seg hjemme, har jeg troen på at vi skal komme gjennom dette på en akseptabel måte.

– Hvorfor har Skien så mye smitte?

– Vi har nok trukket «uflaks-kortet». Vi har hatt andre kommuner som har vært i liknende situasjoner og når den først kommer inn et sted der folk, av forskjellige grunner, samles, sprer det seg som ringer i vannet. Og vi er nå på ring nummer to i vannet, mener kommuneoverlegen.

Ekstraordinær dugnad

Foreløpig innfører de ikke nye tiltak, men er i dialog med Folkehelseinstituttet om veien videre.

– Det viktige for oss er at folk i Skien blir med på en ekstraordinær dugnad, selv om det er jul. Jevnt over er folk flinke til å ta dette innover seg, men vi må være ekstra påpasselige, sier han.

Også fylkeslegen er bekymra for Skien.

– Det er en alvorlig situasjon. Det kan være litt tilfeldig at det har kommet et smitteutbrudd akkurat der, men når det sprer seg og blir så mange er det fordi det er for mange sosiale kontakter, sier fylkeslege i Vestfold og Telemark, Jan Arne Hunnestad.