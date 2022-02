Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bilene siger jevnt inn foran teststasjonen i Larvik.

Det er umulig å se om de som går mot døra er syke eller friske. Eller om de skal på ferie. Og for dem som skal ut av landet og trenger negativ koronatest til koronasertifikatet, har testen vært gratis på teststasjonene i kommunene.

Helt frem til nå.

– Når det gjelder testing, uten at du har symptomer, fordi du trenger det før en fritidsreise, faller det nå utenfor det Helfo vanligvis dekker. Og da er det rimelig å betale det selv, sier assisterende direktør hos Helsedirektoratet, Espen Nakstad, til NRK.

Fredag sendte Helsedirektoratet ut et brev til kommunene om at reisende selv må betale for det.

– Det er en kapasitetsbegrensning for testing og hos noen laboratorier nå, og da er det viktig å prioritere dem som har symptomer eller dem som ikke har fått tre vaksinedoser, sier Nakstad.

– Men kan man ikke bare si man har noen symptomer, og få gratis test likevel?

– Det er alltid mulig å ikke følge anbefalingene, men vi tror og håper at de fleste vil være innstilt på å betale for dette, mener han.

Pris

– Jeg unner alle en ferie, understreker avdelingsleder Astrid Synnøve Bø på teststasjonen i Larvik.

Men de må prioritere hardt nå som mange blir smittet. Og hva skal det koste?

– Vi er i dialog med nabokommunene, sier Bø.

ALLTID PÅ JOBB: Astrid Synnøve Bø leder testteamet i Larvik. Foto: privat

I kortreiste Vestfold med sine seks kommuner, prøver de å samarbeide om prisen for å unngå at det lønner seg å «shoppe» test der det er billigst. Endelig pris blir klart i løpet av uken.

Nakstad tror ikke kostnaden blir spesielt høy.

– Her er det også spørsmål om når man vil trenge testen. Om to-tre måneder er det ikke sikkert vi har like mye virusspredning i Norge og det er heller ikke sikkert at reglene for utenlandsreiser er de samme som i dag.

Dyr drop-in

Når testkapasiteten er sprengt i kommunene, ber de folk kjøpe en test i det private markedet.

På Torp flyplass i Sandefjord er det Drop-in legene som selger forskjellige tester.

HJELPER: Lege Cecilie Nilsen i Drop-in legene har møtt mange stressede reisende. Foto: Privat

Cecilie Nilsen er lege og har selv tatt vakter på flyplassen når det har vært stort trykk.

Der har hun tatt imot folk som kommer løpende rett før flyet skal gå og som har oppdaget at de trenger en test.

– Det skjer veldig ofte. Det er mange som ikke har oppdatert seg godt nok tett opp mot reisedagen, sier Nilsen.

Da kan en antigen hurtigtest være løsningen. Den tar 15 til 30 minutter.

Men ikke alle land godtar det. Da er det kjørt.

– Trenger de en PCR-test, så må den tas 72 timer før flyet går.

På Gardermoen har de ekspress PCR-test. Den tar bare 5 timer. Men billig er det ikke. Dr. Drop-in tar 2500 kroner for en ekspress PCR-test. Volvat tar det samme på Flesland. Hurtigtest koster under halvparten.

Hvilke land som forlanger hva, kan forandre seg brått.

Du er selv ansvarlig for å være oppdatert på reglene og det holder ikke med en hjemmetest når du skal reise.

To anbefalte apper for oppdatering er UDs Reiseklar og Re-open EU.