Kommunene håndterer skolesmitte helt forskjellig: – Jeg er redd

Skolenes landsforbund (SL) krever at myndighetene innfører trafikklysmodellen på nytt, med gult nivå i norske barnehager og skoler.

Mette Johnsen Walker, leder i Skolenes landsforbund. Foto: Skolenes landsforbund

– Helsemyndighetene sier at de ikke har kontroll. Smitten i barnehager og skoler sprer seg raskt. Nå bør alarmklokkene ringe, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i en uttalelse mandag.

Ute blant skolene praktiseres det ulike løsninger ved smitte, noe som frustrerer mange foreldre og ansatte.

Frykter skolesmitte

I Kragerø venter Ida Caroline Dahlen sitt barn nummer tre, og er en av mange foreldre som er bekymret for utviklingen.

I våres hadde hun selv korona, og sliter fortsatt med ettervirkningene. Lukt- og smakssansen er så godt som borte.

Nylig kom smitten brått nærmere. Igjen.

På trinnet til datteren hennes ble det påvist smitte, og barna ble for andre gang på kort tid bedt om å teste seg.

Denne gangen skulle elevene møte på skolen og få med seg testen i sekken hjem. Dahlen bestemte seg for å ikke sende datteren på skolen denne dagen.

Hun fryktet konsekvensene av å samle alle elevene og potensielt spre smitten videre:

– Jeg er redd for å bli smittet og redd for å smitte andre. Det er det som er så skummelt. At du ikke vet om du er syk selv og kan smitte andre igjen.

Også etter denne testrunden ble det påvist smitte på trinnet. Denne gangen skulle ikke elevene testes igjen.

– Jeg tenker det burde vært likt for flere kommuner hvordan de håndterer det. Jeg synes de skulle testet mer eller valgt å holde elevene hjemme, sier hun oppgitt.

Rektor ved Kragerø skole, Marianne Stark, sier skolen følger de kommunale rutinene som er i tråd med FHIs anbefalinger.

– Vi gjør alt vi kan for at elever, foresatte og ansatte skal føle seg trygge og godt ivaretatt i en uforutsigbar hverdag, sier hun.

Ulik praksis

I en annen kommune i samme fylke, Nome, valgte de en helt annen håndtering av smitte på skolen. På Holla skole ble alle elever på tredje trinn sendt hjem etter et påvist smittetilfelle i forrige uke.

Ingen enkel avgjørelse, sier rektor Trude Friedrich.

Trude Friedrich, rektor ved Holla skole. Foto: Privat

Hun visste at en av lærerne på trinnet ikke kunne utsettes for denne situasjonen, og at vikarer er vanskelig å sette inn i en klasse som på det aktuelle tidspunktet ikke var testet.

Hun er glad for at hun hadde støtte fra kommunen i en vanskelig avgjørelse.

– Jeg er ikke bare ansvarlig etter opplæringsloven, men også etter arbeidsmiljøloven. Lærere, fagarbeidere og assistenter har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø. Jeg sitter på kunnskap om enkeltansatte det må tas hensyn til, og enkelte elever selvfølgelig, sier hun.

Stenger hele skolen

Andre steder i landet har flere skoler valgt å stenge helt ned ved smitteutbrudd.

En av dem er Lunde skole på Kråkerøy i Fredrikstad.

Der har de har hatt utbrudd av koronasmitte som startet på andre trinn, og som har spredd seg over hele skolen.

– Det er hjemmeskole for alle trinn, forteller rektor Ann-Heidi Jensen.

Ann-Heidi Jensen, rektor ved Lunde skole på Kråkerøy i Fredrikstad. – Skolen er helt stengt akkurat nå, sier hun. Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Det er bare to trinn som ikke er berørt. Vi har veldig mange smittet på andre trinn. Der er så å si alle smittet, sier hun.

Totalt nærmer skolen seg 50 positive tester blant ansatte og elever.

Kommuneoverlege i Fredrikstad, Lise Wangberg Storhaug, sier tiltaket ikke er noe de griper lett til, og håper dette kan bidra til å bryte smittekjeden.

– Smitten har spredt seg veldig raskt på skolen.

Fredrikstad er en av få kommuner i Østfold som ikke har innført de samme koronatiltakene som i Oslo.

– Vi gjør fortløpende vurderinger av tiltakene som skal gjelde i Fredrikstad, i samråd med kommunens ledelse, sier Storhaug.

Et godt stykke lenger nord, i Tana bru, har de valgt tilsvarende løsning.

Foreløpig betyr det at skolen er stengt i tre dager, etter at to personer har testet positivt.

Petter Stenvang, lærer ved skolen, sammenligner det med fjorårets nedstenging.

Petter Stenvang, lærer ved Tana bru skole. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Alt vi fryktet kommer nå tilbake. I løpet av få timer må man snu hele livet sitt på hodet, sier han.

Ordfører i Tana, Helga Pedersen (A), beskriver situasjonen som uavklart.

– Vi tar situasjonen med største alvor, sier hun.

– Det er grunnen til at vi har stengt skolen til og med onsdag, slik at vi er sikre på at vi kan få oversikt og kontroll. Vi tenker det er bedre å gå ut sterkt, og heller senke skuldrene dersom det viser seg å ikke være et større smitteutbrudd. Men vi er selvfølgelig på høyeste beredskap, sier Pedersen.

– Alvorlig

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, får tilbakemelding fra sine medlemmer om at situasjonen oppleves som alvorlig.

– Både fordi det er høye smittetall, men også fordi det er rekordhøyt sykefravær blant ansatte både i barnehager og skoler. Når vi snakker med våre skoleledere og styrere, så sier de at de aldri har opplevd noe lignende, sier han.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Handal er ikke udelt positiv til forslaget om å innføre trafikklysmodellen på nytt.

– Hvis gult nivå fører til økte kapasitetsproblemer, så burde vi være varsomme med det. Men jeg vil ikke utelukke noen ting. Det viktige nå er at vi setter oss ned og snakker sammen og finner gode løsninger, mener han.

Må forvente ulike tiltak

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), sier kommunene må forvente ulike former for tiltak avhengig av situasjonene som oppstår.

– Nå er det jo sånn at kommunene gjør en vurdering ut fra egen situasjon, også får de bistand fra oss ved behov til å gjøre vurderinger om tiltak i egen kommune. Da er det totalsituasjonen som spiller inn, så det er ikke sikkert at man får helt like tiltak i ulike kommuner.

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Bård Nafstad / NRK

– Hva tenker du om å innføre trafikklysmodellen på nytt?

– Vi gjør jo vurderinger av hvilke tiltak som er forholdsmessige og riktige å gi i den situasjonen vi er i nå, også kommer vi til å gi råd til regjeringen om det.

Onsdag blir smittesituasjonen i barnehager og skoler løftet opp på statsrådens bord. Da har kunnskapsdepartementet et møte med barnehage- og skolesektoren.