Kvinnen kom med fly til Norge via Torp Sandefjord lufthavn i desember med 248 gram kokain. Det narkotiske stoffet ble smuglet i kroppen.

Ifølge dommen fra Vestfold tingrett er vanlig straff for dette ett års fengsel. Men dommeren har valgt å gjøre fire måneder av straffen betinget.

Det vil si at hun slipper å sone fire av månedene. Med mindre hun blir tatt på nytt i løpet av to år.

Grunnen er at kvinnen har en åtte år gammel sønn som hun frykter får dårlig oppfølging uten henne til stede.

Tror spansk barnevern sliter

Normalt ville retten latt det være opp til barnevernet i Spania å følge opp slike tilfeller.

Dommen henviser til medienes omtale av korona-situasjonen i Spania, og at den har gjort retten usikker på om barnet får oppfølgingen det trenger.

Det trekkes også frem at kvinnen ikke hadde noen forutsetninger for å vite om pandemien og konsekvensene av den, da hun smuglet kokainet.

«Det må legges til grunn at den uroen pandemien medfører, er en ekstra belastning for siktede med uro for sønnen og øvrig familie i Spania. I tillegg er fysisk kontakt i form av besøk umulig og vil antagelig være det over tid.»

Angret

Det at kvinnen har tilstått og gitt uttrykk for at hun angrer, har også bidratt til at dommeren kortet ned soningen.

Kvinnen har allerede sittet 98 dager i varetekt. Dette trekkes fra den ubetingede straffen på 8 måneder.

Det vil si at kvinnen slipper ut av fengsel senest innen tre til fire måneder.

Spania hardt rammet

I Spania øker antall døde og smittede som følge av koronaviruset raskt. Fredag fikk landet en ny dyster rekord.

769 mennesker døde på et døgn.

Det er det høyeste antall døde på ett døgn i landet siden koronaepidemien startet. En ishall er gjort om til likhus og helsesystemet er på randen av sammenbrudd.

Før helgen var over 36.000 mennesker er innlagt på sykehus, ifølge helsemyndighetene i landet.

Spania har flest døde i Europa etter Italia, og begge land har nå flere døde enn Kina.